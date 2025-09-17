- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
71 (85.54%)
Loss Trade:
12 (14.46%)
Best Trade:
295.47 USD
Worst Trade:
-589.04 USD
Profitto lordo:
1 155.82 USD (16 358 pips)
Perdita lorda:
-1 199.84 USD (9 533 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (296.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
334.47 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
97.21%
Massimo carico di deposito:
2.09%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
40 (48.19%)
Short Trade:
43 (51.81%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.53 USD
Profitto medio:
16.28 USD
Perdita media:
-99.99 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 017.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 017.26 USD (3)
Crescita mensile:
7.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
340.86 USD
Massimale:
1 017.26 USD (27.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.67% (1 017.26 USD)
Per equità:
1.75% (70.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|10
|AUDCHF
|8
|EURGBP
|7
|EURAUD
|7
|EURCAD
|6
|GBPUSD
|6
|USDCAD
|5
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|5
|EURNZD
|4
|AUDCAD
|3
|CADCHF
|3
|USDJPY
|3
|AUDUSD
|2
|GBPNZD
|2
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|1
|USDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|NZDCHF
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|67
|AUDCHF
|20
|EURGBP
|11
|EURAUD
|352
|EURCAD
|-915
|GBPUSD
|46
|USDCAD
|28
|GBPCAD
|57
|CADJPY
|117
|EURNZD
|44
|AUDCAD
|6
|CADCHF
|8
|USDJPY
|52
|AUDUSD
|5
|GBPNZD
|20
|AUDNZD
|22
|EURCHF
|0
|USDCHF
|1
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|5
|NZDCHF
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|952
|AUDCHF
|232
|EURGBP
|38
|EURAUD
|1.7K
|EURCAD
|-7.5K
|GBPUSD
|-108
|USDCAD
|297
|GBPCAD
|570
|CADJPY
|2.5K
|EURNZD
|2.4K
|AUDCAD
|-68
|CADCHF
|58
|USDJPY
|2K
|AUDUSD
|103
|GBPNZD
|1.3K
|AUDNZD
|1.5K
|EURCHF
|3
|USDCHF
|17
|NZDCAD
|168
|NZDUSD
|240
|NZDCHF
|352
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +295.47 USD
Worst Trade: -589 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +296.84 USD
Massima perdita consecutiva: -1 017.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 6
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.19 × 16
|
ICMarketsSC-Live02
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
ICMarketsSC-Live27
|0.39 × 153
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 30
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.77 × 668
|
ICMarketsSC-Live25
|1.14 × 847
|
ICMarketsSC-Live14
|1.22 × 347
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 318
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|1.27 × 113
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|1.56 × 307
|
Exness-Real17
|1.66 × 76
|
OrbexGlobal-Live
|1.88 × 65
|
ICMarkets-Live22
|1.88 × 43
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
10
100%
83
85%
97%
0.96
-0.53
USD
USD
28%
1:500