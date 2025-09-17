SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IC 28CCY 60431
Wai Him Leung

IC 28CCY 60431

Wai Him Leung
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
71 (85.54%)
Loss Trade:
12 (14.46%)
Best Trade:
295.47 USD
Worst Trade:
-589.04 USD
Profitto lordo:
1 155.82 USD (16 358 pips)
Perdita lorda:
-1 199.84 USD (9 533 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (296.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
334.47 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
97.21%
Massimo carico di deposito:
2.09%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
40 (48.19%)
Short Trade:
43 (51.81%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.53 USD
Profitto medio:
16.28 USD
Perdita media:
-99.99 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 017.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 017.26 USD (3)
Crescita mensile:
7.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
340.86 USD
Massimale:
1 017.26 USD (27.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.67% (1 017.26 USD)
Per equità:
1.75% (70.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 10
AUDCHF 8
EURGBP 7
EURAUD 7
EURCAD 6
GBPUSD 6
USDCAD 5
GBPCAD 5
CADJPY 5
EURNZD 4
AUDCAD 3
CADCHF 3
USDJPY 3
AUDUSD 2
GBPNZD 2
AUDNZD 2
EURCHF 1
USDCHF 1
NZDCAD 1
NZDUSD 1
NZDCHF 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF 67
AUDCHF 20
EURGBP 11
EURAUD 352
EURCAD -915
GBPUSD 46
USDCAD 28
GBPCAD 57
CADJPY 117
EURNZD 44
AUDCAD 6
CADCHF 8
USDJPY 52
AUDUSD 5
GBPNZD 20
AUDNZD 22
EURCHF 0
USDCHF 1
NZDCAD 2
NZDUSD 5
NZDCHF 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF 952
AUDCHF 232
EURGBP 38
EURAUD 1.7K
EURCAD -7.5K
GBPUSD -108
USDCAD 297
GBPCAD 570
CADJPY 2.5K
EURNZD 2.4K
AUDCAD -68
CADCHF 58
USDJPY 2K
AUDUSD 103
GBPNZD 1.3K
AUDNZD 1.5K
EURCHF 3
USDCHF 17
NZDCAD 168
NZDUSD 240
NZDCHF 352
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +295.47 USD
Worst Trade: -589 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +296.84 USD
Massima perdita consecutiva: -1 017.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 6
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.19 × 16
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 153
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 30
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.77 × 668
ICMarketsSC-Live25
1.14 × 847
ICMarketsSC-Live14
1.22 × 347
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 318
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
1.27 × 113
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
1.56 × 307
Exness-Real17
1.66 × 76
OrbexGlobal-Live
1.88 × 65
ICMarkets-Live22
1.88 × 43
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
49 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 14:35
Share of trading days is too low
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 12:05
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
