- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
55 (74.32%)
Loss Trade:
19 (25.68%)
Best Trade:
226.54 USD
Worst Trade:
-461.87 USD
Profitto lordo:
1 015.95 USD (13 840 pips)
Perdita lorda:
-1 245.18 USD (8 880 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (279.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.55 USD (22)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
97.84%
Massimo carico di deposito:
1.99%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
41 (55.41%)
Short Trade:
33 (44.59%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-3.10 USD
Profitto medio:
18.47 USD
Perdita media:
-65.54 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 046.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 046.49 USD (6)
Crescita mensile:
-1.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
508.78 USD
Massimale:
1 046.49 USD (29.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.58% (1 046.49 USD)
Per equità:
1.82% (73.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|9
|EURCAD
|8
|GBPCAD
|8
|AUDCAD
|5
|EURAUD
|5
|GBPUSD
|5
|GBPCHF
|5
|CADJPY
|5
|EURGBP
|4
|USDCAD
|3
|USDJPY
|3
|EURNZD
|3
|EURCHF
|2
|AUDUSD
|2
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCHF
|20
|EURCAD
|-557
|GBPCAD
|185
|AUDCAD
|14
|EURAUD
|43
|GBPUSD
|40
|GBPCHF
|-273
|CADJPY
|116
|EURGBP
|6
|USDCAD
|26
|USDJPY
|53
|EURNZD
|36
|EURCHF
|14
|AUDUSD
|5
|GBPNZD
|20
|USDCHF
|0
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|5
|AUDNZD
|7
|NZDCHF
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCHF
|240
|EURCAD
|-5.7K
|GBPCAD
|134
|AUDCAD
|199
|EURAUD
|1.7K
|GBPUSD
|-36
|GBPCHF
|-1.1K
|CADJPY
|2.5K
|EURGBP
|49
|USDCAD
|257
|USDJPY
|2K
|EURNZD
|1.7K
|EURCHF
|106
|AUDUSD
|103
|GBPNZD
|1.3K
|USDCHF
|7
|NZDCAD
|168
|NZDUSD
|239
|AUDNZD
|640
|NZDCHF
|352
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +226.54 USD
Worst Trade: -462 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +279.55 USD
Massima perdita consecutiva: -1 046.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.19 × 16
|
ICMarketsSC-Live02
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
ICMarketsSC-Live27
|0.39 × 153
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 30
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.77 × 666
|
ICMarketsSC-Live25
|1.14 × 840
|
ICMarketsSC-Live23
|1.22 × 317
|
ICMarketsSC-Live14
|1.24 × 341
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|1.27 × 113
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|1.57 × 306
|
Exness-Real17
|1.70 × 74
|
ICMarkets-Live22
|1.88 × 43
|
OrbexGlobal-Live
|1.91 × 64
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
49 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-11%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
10
100%
74
74%
98%
0.81
-3.10
USD
USD
30%
1:500