Wai Him Leung

IC 28CCY 60430

Wai Him Leung
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -11%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
55 (74.32%)
Loss Trade:
19 (25.68%)
Best Trade:
226.54 USD
Worst Trade:
-461.87 USD
Profitto lordo:
1 015.95 USD (13 840 pips)
Perdita lorda:
-1 245.18 USD (8 880 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (279.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
279.55 USD (22)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
97.84%
Massimo carico di deposito:
1.99%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
41 (55.41%)
Short Trade:
33 (44.59%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-3.10 USD
Profitto medio:
18.47 USD
Perdita media:
-65.54 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 046.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 046.49 USD (6)
Crescita mensile:
-1.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
508.78 USD
Massimale:
1 046.49 USD (29.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.58% (1 046.49 USD)
Per equità:
1.82% (73.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCHF 9
EURCAD 8
GBPCAD 8
AUDCAD 5
EURAUD 5
GBPUSD 5
GBPCHF 5
CADJPY 5
EURGBP 4
USDCAD 3
USDJPY 3
EURNZD 3
EURCHF 2
AUDUSD 2
GBPNZD 2
USDCHF 1
NZDCAD 1
NZDUSD 1
AUDNZD 1
NZDCHF 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCHF 20
EURCAD -557
GBPCAD 185
AUDCAD 14
EURAUD 43
GBPUSD 40
GBPCHF -273
CADJPY 116
EURGBP 6
USDCAD 26
USDJPY 53
EURNZD 36
EURCHF 14
AUDUSD 5
GBPNZD 20
USDCHF 0
NZDCAD 2
NZDUSD 5
AUDNZD 7
NZDCHF 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCHF 240
EURCAD -5.7K
GBPCAD 134
AUDCAD 199
EURAUD 1.7K
GBPUSD -36
GBPCHF -1.1K
CADJPY 2.5K
EURGBP 49
USDCAD 257
USDJPY 2K
EURNZD 1.7K
EURCHF 106
AUDUSD 103
GBPNZD 1.3K
USDCHF 7
NZDCAD 168
NZDUSD 239
AUDNZD 640
NZDCHF 352
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +226.54 USD
Worst Trade: -462 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +279.55 USD
Massima perdita consecutiva: -1 046.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.19 × 16
ICMarketsSC-Live02
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
ICMarketsSC-Live27
0.39 × 153
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 30
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.77 × 666
ICMarketsSC-Live25
1.14 × 840
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 317
ICMarketsSC-Live14
1.24 × 341
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live18
1.27 × 113
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
1.57 × 306
Exness-Real17
1.70 × 74
ICMarkets-Live22
1.88 × 43
OrbexGlobal-Live
1.91 × 64
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.24 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 14:14
Share of trading days is too low
2025.09.18 12:05
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 15% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IC 28CCY 60430
30USD al mese
-11%
0
0
USD
4.3K
USD
10
100%
74
74%
98%
0.81
-3.10
USD
30%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.