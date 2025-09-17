- Crescita
Trade:
146
Profit Trade:
115 (78.76%)
Loss Trade:
31 (21.23%)
Best Trade:
239.39 USD
Worst Trade:
-92.88 USD
Profitto lordo:
1 871.57 USD (21 495 pips)
Perdita lorda:
-585.10 USD (5 146 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (318.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
318.22 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.10%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
10.77
Long Trade:
79 (54.11%)
Short Trade:
67 (45.89%)
Fattore di profitto:
3.20
Profitto previsto:
8.81 USD
Profitto medio:
16.27 USD
Perdita media:
-18.87 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-68.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-119.49 USD (2)
Crescita mensile:
7.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.43 USD
Massimale:
119.49 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.95% (119.49 USD)
Per equità:
1.76% (71.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|16
|GBPCAD
|14
|EURUSD
|12
|AUDCHF
|12
|CADCHF
|10
|GBPUSD
|10
|EURGBP
|10
|EURAUD
|9
|AUDCAD
|9
|EURCAD
|8
|AUDUSD
|6
|CADJPY
|5
|USDCAD
|4
|USDCHF
|4
|EURNZD
|4
|NZDUSD
|3
|USDJPY
|3
|EURCHF
|2
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|83
|GBPCAD
|165
|EURUSD
|234
|AUDCHF
|54
|CADCHF
|-101
|GBPUSD
|115
|EURGBP
|44
|EURAUD
|60
|AUDCAD
|34
|EURCAD
|294
|AUDUSD
|26
|CADJPY
|119
|USDCAD
|14
|USDCHF
|10
|EURNZD
|52
|NZDUSD
|-8
|USDJPY
|53
|EURCHF
|0
|GBPNZD
|20
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|6
|NZDCHF
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|464
|GBPCAD
|1.6K
|EURUSD
|373
|AUDCHF
|453
|CADCHF
|-879
|GBPUSD
|1.2K
|EURGBP
|338
|EURAUD
|1.4K
|AUDCAD
|248
|EURCAD
|1.1K
|AUDUSD
|-10
|CADJPY
|2.5K
|USDCAD
|194
|USDCHF
|-571
|EURNZD
|3K
|NZDUSD
|460
|USDJPY
|2K
|EURCHF
|2
|GBPNZD
|1.3K
|NZDCAD
|165
|AUDNZD
|527
|NZDCHF
|390
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +239.39 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +318.22 USD
Massima perdita consecutiva: -68.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.18 × 17
|
ICMarketsSC-Live02
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 30
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.86 × 957
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 1086
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|1.27 × 380
|
ICMarketsSC-Live23
|1.28 × 328
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|1.57 × 345
|
Exness-Real17
|1.66 × 76
|
OrbexGlobal-Live
|1.79 × 68
