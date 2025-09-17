SegnaliSezioni
Wai Him Leung

IC 28CCY 60429

Wai Him Leung
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 40%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
146
Profit Trade:
115 (78.76%)
Loss Trade:
31 (21.23%)
Best Trade:
239.39 USD
Worst Trade:
-92.88 USD
Profitto lordo:
1 871.57 USD (21 495 pips)
Perdita lorda:
-585.10 USD (5 146 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (318.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
318.22 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.10%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
10.77
Long Trade:
79 (54.11%)
Short Trade:
67 (45.89%)
Fattore di profitto:
3.20
Profitto previsto:
8.81 USD
Profitto medio:
16.27 USD
Perdita media:
-18.87 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-68.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-119.49 USD (2)
Crescita mensile:
7.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.43 USD
Massimale:
119.49 USD (1.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.95% (119.49 USD)
Per equità:
1.76% (71.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 16
GBPCAD 14
EURUSD 12
AUDCHF 12
CADCHF 10
GBPUSD 10
EURGBP 10
EURAUD 9
AUDCAD 9
EURCAD 8
AUDUSD 6
CADJPY 5
USDCAD 4
USDCHF 4
EURNZD 4
NZDUSD 3
USDJPY 3
EURCHF 2
GBPNZD 2
NZDCAD 1
AUDNZD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF 83
GBPCAD 165
EURUSD 234
AUDCHF 54
CADCHF -101
GBPUSD 115
EURGBP 44
EURAUD 60
AUDCAD 34
EURCAD 294
AUDUSD 26
CADJPY 119
USDCAD 14
USDCHF 10
EURNZD 52
NZDUSD -8
USDJPY 53
EURCHF 0
GBPNZD 20
NZDCAD 2
AUDNZD 6
NZDCHF 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF 464
GBPCAD 1.6K
EURUSD 373
AUDCHF 453
CADCHF -879
GBPUSD 1.2K
EURGBP 338
EURAUD 1.4K
AUDCAD 248
EURCAD 1.1K
AUDUSD -10
CADJPY 2.5K
USDCAD 194
USDCHF -571
EURNZD 3K
NZDUSD 460
USDJPY 2K
EURCHF 2
GBPNZD 1.3K
NZDCAD 165
AUDNZD 527
NZDCHF 390
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +239.39 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +318.22 USD
Massima perdita consecutiva: -68.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.18 × 17
ICMarketsSC-Live02
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 30
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 957
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 1086
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.27 × 380
ICMarketsSC-Live23
1.28 × 328
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
1.57 × 345
Exness-Real17
1.66 × 76
OrbexGlobal-Live
1.79 × 68
52 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 14:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
