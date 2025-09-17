- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
22 (46.80%)
Loss Trade:
25 (53.19%)
Best Trade:
7.97 USD
Worst Trade:
-25.62 USD
Profitto lordo:
49.75 USD (378 323 pips)
Perdita lorda:
-241.10 USD (718 406 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (22.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.15 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.36
Attività di trading:
4.04%
Massimo carico di deposito:
6.73%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
-0.93
Long Trade:
16 (34.04%)
Short Trade:
31 (65.96%)
Fattore di profitto:
0.21
Profitto previsto:
-4.07 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-9.64 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-179.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-179.94 USD (11)
Crescita mensile:
-17.73%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
204.79 USD
Massimale:
204.79 USD (68.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.50% (204.79 USD)
Per equità:
8.99% (26.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-191
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-340K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.97 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +22.15 USD
Massima perdita consecutiva: -179.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🚀 Crypto Killer – Mastering Breakout Trading
Welcome to Crypto Killer, a revolutionary trading system crafted specifically for BTCUSD.
Our methodology harnesses the power of breakout trading, seamlessly integrating intelligent risk management techniques to maximize potential gains.
⚜️Key Features:
🔰Tailored for BTCUSD’s volatility
🔰Effective even with wider spreads
🔰Fully automated risk management with tight stop-loss 🎯
🔰Hands-free entry and exit points
📊 Performance:
• Access to 3 live signals on MQL5, results available for review
💡 EA is designed for those who seek consistent breakout opportunities while maintaining strict risk control.
🔥 If you are not yet registered with this broker, you can first sign up using this Link: (https://www.vtmarkets.com/trade-now/?affid=9290020) ,then use the link below to join the PAMM acc
👉 Join Crypto Killer PAMM acc: (https://pamm7.vtmarkets.com/app/join/998/ow07iw2o)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
-18%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
2
100%
47
46%
4%
0.20
-4.07
USD
USD
19%
1:500