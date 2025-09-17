SegnaliSezioni
Solomon Din

Luminar AI EA

Solomon Din
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 549 USD al mese
crescita dal 2025 32%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
8.98 UST
Worst Trade:
-0.13 UST
Profitto lordo:
32.02 UST (2 945 pips)
Perdita lorda:
-0.13 UST (13 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (31.09 UST)
Massimo profitto consecutivo:
31.09 UST (8)
Indice di Sharpe:
0.95
Attività di trading:
1.49%
Massimo carico di deposito:
31.45%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
245.43
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
246.43
Profitto previsto:
3.19 UST
Profitto medio:
3.56 UST
Perdita media:
-0.13 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-0.13 UST)
Massima perdita consecutiva:
-0.13 UST (1)
Crescita mensile:
21.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 UST
Massimale:
0.13 UST (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.10% (0.13 UST)
Per equità:
7.70% (9.95 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 2.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.98 UST
Worst Trade: -0 UST
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +31.09 UST
Massima perdita consecutiva: -0.13 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XBTFX-MetaTrader5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.03 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 08:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:14
Share of trading days is too low
2025.09.17 20:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 11:41
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 13.89% of days out of the 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 11:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.17 11:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 11:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
