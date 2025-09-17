SegnaliSezioni
Yulianitjahyana

Real3402454

Yulianitjahyana
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 224%
XMGlobal-Real 14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
69 (55.20%)
Loss Trade:
56 (44.80%)
Best Trade:
37.33 USD
Worst Trade:
-41.47 USD
Profitto lordo:
805.02 USD (80 138 pips)
Perdita lorda:
-580.66 USD (58 039 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (149.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
149.46 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
49.41%
Massimo carico di deposito:
19.55%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.53
Long Trade:
73 (58.40%)
Short Trade:
52 (41.60%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.79 USD
Profitto medio:
11.67 USD
Perdita media:
-10.37 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-75.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.45 USD (10)
Crescita mensile:
73.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.89 USD
Massimale:
146.37 USD (47.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.61% (146.37 USD)
Per equità:
10.41% (35.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 125
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 224
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 22K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.33 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +149.46 USD
Massima perdita consecutiva: -75.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.21 22:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
