SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold kryptonite ea
Elvin Lloyd Villamar Tabios

Gold kryptonite ea

Elvin Lloyd Villamar Tabios
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -11%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
26 (81.25%)
Loss Trade:
6 (18.75%)
Best Trade:
22.56 AUD
Worst Trade:
-44.16 AUD
Profitto lordo:
166.42 AUD (5 918 pips)
Perdita lorda:
-159.14 AUD (3 745 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (51.64 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
51.64 AUD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.23%
Massimo carico di deposito:
36.81%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
22 (68.75%)
Short Trade:
10 (31.25%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.23 AUD
Profitto medio:
6.40 AUD
Perdita media:
-26.52 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-44.16 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-44.16 AUD (1)
Crescita mensile:
-13.85%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.89 AUD
Massimale:
79.51 AUD (34.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.56% (79.51 AUD)
Per equità:
12.22% (28.30 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.56 AUD
Worst Trade: -44 AUD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +51.64 AUD
Massima perdita consecutiva: -44.16 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 più
This breakout EA captures strong market moves by placing pending orders above and below a consolidation range. With strict money management, clean logic, and no risky systems like martingale or grid, it is a safe and disciplined breakout trading solution for MetaTrader 5. All trades include a stop loss and take profit

No Martingale

No Grid

No Averaging

No Neural Network / AI

No Hedging 

No recovery system 

Non ci sono recensioni
2025.10.20 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.20 09:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 08:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.20 07:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.13 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 13:33
No swaps are charged
2025.10.13 13:33
No swaps are charged
2025.10.13 13:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 07:24
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 15:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 14:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 14:56
Share of trading days is too low
2025.09.17 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 13:41
Share of trading days is too low
