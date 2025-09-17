- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
26 (81.25%)
Loss Trade:
6 (18.75%)
Best Trade:
22.56 AUD
Worst Trade:
-44.16 AUD
Profitto lordo:
166.42 AUD (5 918 pips)
Perdita lorda:
-159.14 AUD (3 745 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (51.64 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
51.64 AUD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
0.23%
Massimo carico di deposito:
36.81%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
22 (68.75%)
Short Trade:
10 (31.25%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.23 AUD
Profitto medio:
6.40 AUD
Perdita media:
-26.52 AUD
Massime perdite consecutive:
1 (-44.16 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-44.16 AUD (1)
Crescita mensile:
-13.85%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.89 AUD
Massimale:
79.51 AUD (34.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.56% (79.51 AUD)
Per equità:
12.22% (28.30 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.56 AUD
Worst Trade: -44 AUD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +51.64 AUD
Massima perdita consecutiva: -44.16 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Coinexx-Live
|10.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
This breakout EA captures strong market moves by placing pending orders above and below a consolidation range. With strict money management, clean logic, and no risky systems like martingale or grid, it is a safe and disciplined breakout trading solution for MetaTrader 5. All trades include a stop loss and take profit
No Martingale
No Grid
No Averaging
No Neural Network / AI
No Hedging
No recovery system
Non ci sono recensioni