Segnali / MetaTrader 4 / DeepScalper2025
Channarong Ponsrila

DeepScalper2025

Channarong Ponsrila
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
362
Profit Trade:
304 (83.97%)
Loss Trade:
58 (16.02%)
Best Trade:
187.31 USD
Worst Trade:
-71.36 USD
Profitto lordo:
2 752.22 USD (413 866 pips)
Perdita lorda:
-984.42 USD (252 048 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (166.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
203.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
99.36%
Massimo carico di deposito:
11.74%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
225
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
12.47
Long Trade:
116 (32.04%)
Short Trade:
246 (67.96%)
Fattore di profitto:
2.80
Profitto previsto:
4.88 USD
Profitto medio:
9.05 USD
Perdita media:
-16.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-141.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-141.80 USD (2)
Crescita mensile:
16.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
141.80 USD (1.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.12% (141.80 USD)
Per equità:
15.68% (1 984.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 154
USDJPY 70
EURUSD 57
NZDUSD 32
USDCHF 27
USDCAD 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 1.1K
USDJPY 169
EURUSD 204
NZDUSD 96
USDCHF 124
USDCAD 57
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 147K
USDJPY 4.9K
EURUSD 3.6K
NZDUSD 3.2K
USDCHF 1.8K
USDCAD 1.7K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +187.31 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +166.08 USD
Massima perdita consecutiva: -141.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Maxco-Demo
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 4
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
FBS-Real-12
0.00 × 2
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 4
Exness-Real11
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
137 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 18:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 10:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 10:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DeepScalper2025
30USD al mese
16%
0
0
USD
13K
USD
2
100%
362
83%
99%
2.79
4.88
USD
16%
1:500
Copia

