Aleksei Gorkovenko

Stability Pro Growth

Aleksei Gorkovenko
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 37 USD al mese
crescita dal 2025 4%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
23 (82.14%)
Loss Trade:
5 (17.86%)
Best Trade:
1.24 USD
Worst Trade:
-1.41 USD
Profitto lordo:
4.37 USD (1 108 pips)
Perdita lorda:
-1.76 USD (142 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (0.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.52 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
4.15%
Massimo carico di deposito:
31.25%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
19 (67.86%)
Short Trade:
9 (32.14%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
0.19 USD
Perdita media:
-0.35 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.72 USD (4)
Crescita mensile:
3.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.80 USD
Massimale:
1.72 USD (1.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.70% (1.72 USD)
Per equità:
19.06% (19.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.DE40Cash 20
XAUUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.DE40Cash 1
XAUUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.DE40Cash 692
XAUUSD 306
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.24 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.93 USD
Massima perdita consecutiva: -1.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 più
Trades are executed manually with strict stop loss, no martingale, and no overnight exposure. Copy with Confidence. Grow Safely.
Non ci sono recensioni
2025.10.06 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 14:56
Share of trading days is too low
2025.09.17 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 13:41
Share of trading days is too low
2025.09.17 13:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.17 09:28
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 09:28
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 09:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.17 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 09:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
