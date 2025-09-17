- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
10 (41.66%)
Loss Trade:
14 (58.33%)
Best Trade:
104.71 USD
Worst Trade:
-42.18 USD
Profitto lordo:
310.91 USD (114 541 pips)
Perdita lorda:
-122.62 USD (40 147 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (254.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
254.97 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
51.14%
Massimo carico di deposito:
22.62%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.57
Long Trade:
13 (54.17%)
Short Trade:
11 (45.83%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
7.85 USD
Profitto medio:
31.09 USD
Perdita media:
-8.76 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-33.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.72 USD (3)
Crescita mensile:
43.85%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.28 USD
Massimale:
52.72 USD (7.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.30% (52.72 USD)
Per equità:
6.11% (38.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|USTEC
|2
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|178
|USTEC
|-9
|USDJPY
|-26
|EURUSD
|55
|EURCAD
|-42
|AUDUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|75K
|USTEC
|-1.8K
|USDJPY
|162
|EURUSD
|1.2K
|EURCAD
|-365
|AUDUSD
|219
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.71 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +254.97 USD
Massima perdita consecutiva: -33.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|12.75 × 84
I am a professional trader with proper risk management strategy. My strategy will give you a great long term result as it a game of patience, not for a thrill seeker.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
44%
0
0
USD
USD
583
USD
USD
2
0%
24
41%
51%
2.53
7.85
USD
USD
8%
1:200