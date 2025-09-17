SegnaliSezioni
Guang Yong Bian

USTEC

Guang Yong Bian
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 33%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
330
Profit Trade:
172 (52.12%)
Loss Trade:
158 (47.88%)
Best Trade:
73.49 USD
Worst Trade:
-76.90 USD
Profitto lordo:
7 579.24 USD (1 099 541 pips)
Perdita lorda:
-6 926.76 USD (967 898 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (389.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
389.22 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
66.35%
Massimo carico di deposito:
6.88%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
170 (51.52%)
Short Trade:
160 (48.48%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
44.07 USD
Perdita media:
-43.84 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-233.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-261.68 USD (6)
Crescita mensile:
7.38%
Previsione annuale:
89.51%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
131.09 USD
Massimale:
641.99 USD (22.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.99% (641.99 USD)
Per equità:
4.97% (139.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 277
US30 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 759
US30 -106
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 161K
US30 -30K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.49 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +389.22 USD
Massima perdita consecutiva: -233.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
26.46 × 1579
ICMarketsSC-MT5
27.63 × 38
Non ci sono recensioni
2025.09.17 09:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.25% of days out of 160 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
USTEC
39USD al mese
33%
0
0
USD
2.6K
USD
25
40%
330
52%
66%
1.09
1.98
USD
23%
1:500
