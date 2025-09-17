- Crescita
Trade:
330
Profit Trade:
172 (52.12%)
Loss Trade:
158 (47.88%)
Best Trade:
73.49 USD
Worst Trade:
-76.90 USD
Profitto lordo:
7 579.24 USD (1 099 541 pips)
Perdita lorda:
-6 926.76 USD (967 898 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (389.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
389.22 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
66.35%
Massimo carico di deposito:
6.88%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
170 (51.52%)
Short Trade:
160 (48.48%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.98 USD
Profitto medio:
44.07 USD
Perdita media:
-43.84 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-233.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-261.68 USD (6)
Crescita mensile:
7.38%
Previsione annuale:
89.51%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
131.09 USD
Massimale:
641.99 USD (22.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.99% (641.99 USD)
Per equità:
4.97% (139.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|277
|US30
|53
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|759
|US30
|-106
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|161K
|US30
|-30K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +73.49 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +389.22 USD
Massima perdita consecutiva: -233.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|26.46 × 1579
|
ICMarketsSC-MT5
|27.63 × 38
