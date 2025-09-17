SegnaliSezioni
Serenis

Antonio Campayo Martinez
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
26 (59.09%)
Loss Trade:
18 (40.91%)
Best Trade:
151.25 EUR
Worst Trade:
-188.91 EUR
Profitto lordo:
760.45 EUR (17 036 pips)
Perdita lorda:
-665.53 EUR (15 569 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (13.46 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
283.63 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
39.49%
Massimo carico di deposito:
56.15%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.21
Long Trade:
28 (63.64%)
Short Trade:
16 (36.36%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
2.16 EUR
Profitto medio:
29.25 EUR
Perdita media:
-36.97 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-127.13 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-334.48 EUR (2)
Crescita mensile:
-3.05%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
187.93 EUR
Massimale:
451.79 EUR (97.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.07% (451.51 EUR)
Per equità:
69.03% (319.81 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 108
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 1.5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +151.25 EUR
Worst Trade: -189 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.46 EUR
Massima perdita consecutiva: -127.13 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 20:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 19:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 16:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 14:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 09:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 08:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 07:15
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 07:15
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
