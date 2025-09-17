SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MINDFUL x FX2TRADE
Tanapisit Tepawarapruek

MINDFUL x FX2TRADE

Tanapisit Tepawarapruek
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -26%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
82
Profit Trade:
38 (46.34%)
Loss Trade:
44 (53.66%)
Best Trade:
50.81 USD
Worst Trade:
-109.11 USD
Profitto lordo:
184.28 USD (94 611 pips)
Perdita lorda:
-257.24 USD (179 617 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (137.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.26 USD (30)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
78.15%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
31 (37.80%)
Short Trade:
51 (62.20%)
Fattore di profitto:
0.72
Profitto previsto:
-0.89 USD
Profitto medio:
4.85 USD
Perdita media:
-5.85 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-218.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-218.86 USD (22)
Crescita mensile:
-26.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
104.69 USD
Massimale:
241.95 USD (55.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.48% (241.95 USD)
Per equità:
51.47% (225.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCADm 20
EURUSDm 15
AUDNZDm 14
GBPCHFm 13
XAUUSDm 9
CADCHFm 7
GBPUSDm 3
BTCUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCADm -42
EURUSDm -3
AUDNZDm -40
GBPCHFm 18
XAUUSDm -9
CADCHFm -4
GBPUSDm 12
BTCUSDm -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCADm -5.3K
EURUSDm 334
AUDNZDm -6.4K
GBPCHFm 1.4K
XAUUSDm -23K
CADCHFm -253
GBPUSDm 1.2K
BTCUSDm -54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.81 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +137.26 USD
Massima perdita consecutiva: -218.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 17:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MINDFUL x FX2TRADE
30USD al mese
-26%
0
0
USD
320
USD
2
0%
82
46%
100%
0.71
-0.89
USD
54%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.