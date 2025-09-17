SegnaliSezioni
Le Thanh Dat

LogicEdge

Le Thanh Dat
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
28 (73.68%)
Loss Trade:
10 (26.32%)
Best Trade:
15.88 USD
Worst Trade:
-7.06 USD
Profitto lordo:
103.43 USD (408 316 pips)
Perdita lorda:
-32.38 USD (91 940 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (16.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.21 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
19.66%
Massimo carico di deposito:
15.18%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.03
Long Trade:
27 (71.05%)
Short Trade:
11 (28.95%)
Fattore di profitto:
3.19
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
3.69 USD
Perdita media:
-3.24 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-11.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.79 USD (2)
Crescita mensile:
35.47%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.79 USD
Massimale:
11.79 USD (5.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.89% (11.79 USD)
Per equità:
2.88% (7.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 24
BTCUSD 8
EURUSD 5
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 41
BTCUSD 31
EURUSD 0
GBPUSD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 40K
BTCUSD 276K
EURUSD -71
GBPUSD -107
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.88 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +16.25 USD
Massima perdita consecutiva: -11.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
LogicEdge Strategy is a trading approach built on logical analysis and market structure, enabling traders to maintain a clear edge in every decision.
The strategy focuses on identifying the dominant trend and combining it with key price zones (supply & demand, support & resistance) to execute high-probability trades.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 04:03
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.17 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 04:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LogicEdge
30USD al mese
35%
0
0
USD
272
USD
2
2%
38
73%
20%
3.19
1.87
USD
6%
1:200
