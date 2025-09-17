- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
86 (63.23%)
Loss Trade:
50 (36.76%)
Best Trade:
3.25 USD
Worst Trade:
-4.69 USD
Profitto lordo:
55.75 USD (55 661 pips)
Perdita lorda:
-100.54 USD (100 486 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (5.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.97 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
71.50%
Massimo carico di deposito:
1.60%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
114
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
17 (12.50%)
Short Trade:
119 (87.50%)
Fattore di profitto:
0.55
Profitto previsto:
-0.33 USD
Profitto medio:
0.65 USD
Perdita media:
-2.01 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-67.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.91 USD (15)
Crescita mensile:
-5.96%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
63.54 USD
Massimale:
68.95 USD (9.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.10% (68.95 USD)
Per equità:
7.52% (56.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDmicro
|-45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDmicro
|-45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.25 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +5.64 USD
Massima perdita consecutiva: -67.91 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
- Locking
- Gold Only
- SL each entry
- XM Micro
- Gold Only
- SL each entry
- XM Micro
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-6%
0
0
USD
USD
707
USD
USD
2
100%
136
63%
71%
0.55
-0.33
USD
USD
9%
1:500