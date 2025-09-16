- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
21 (55.26%)
Loss Trade:
17 (44.74%)
Best Trade:
17.17 USD
Worst Trade:
-20.57 USD
Profitto lordo:
183.87 USD (17 296 pips)
Perdita lorda:
-184.95 USD (17 909 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (183.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
183.87 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
209.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
11 (28.95%)
Short Trade:
27 (71.05%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
8.76 USD
Perdita media:
-10.88 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-184.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-184.95 USD (17)
Crescita mensile:
-0.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.08 USD
Massimale:
184.95 USD (41.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.47% (184.95 USD)
Per equità:
88.38% (167.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|17
|USDJPY
|10
|GBPUSD
|7
|CADJPY
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-185
|USDJPY
|82
|GBPUSD
|81
|CADJPY
|21
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-18K
|USDJPY
|10K
|GBPUSD
|4.8K
|CADJPY
|2.5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.17 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +183.87 USD
Massima perdita consecutiva: -184.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Non ci sono recensioni
