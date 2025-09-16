- Crescita
Trade:
280
Profit Trade:
141 (50.35%)
Loss Trade:
139 (49.64%)
Best Trade:
100.90 USD
Worst Trade:
-198.80 USD
Profitto lordo:
1 857.00 USD (73 867 pips)
Perdita lorda:
-2 188.14 USD (247 814 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (51.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
266.48 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
50.19%
Massimo carico di deposito:
35.02%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
138
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
210 (75.00%)
Short Trade:
70 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-1.18 USD
Profitto medio:
13.17 USD
Perdita media:
-15.74 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-264.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-325.20 USD (3)
Crescita mensile:
-6.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
987.01 USD
Massimale:
987.01 USD (19.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.74% (987.01 USD)
Per equità:
6.15% (278.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|274
|BTCUSD
|4
|AUDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-313
|BTCUSD
|-63
|AUDJPY
|45
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-7.8K
|BTCUSD
|-167K
|AUDJPY
|466
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.90 USD
Worst Trade: -199 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +51.96 USD
Massima perdita consecutiva: -264.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
Alpari-MT5
|0.75 × 4
|
Tickmill-Live
|0.91 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 538
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.90 × 8511
|
Darwinex-Live
|2.11 × 9
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
Coinexx-Live
|3.27 × 11
|
Exness-MT5Real5
|3.32 × 3631
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3442
|
ICMarkets-MT5-2
|3.71 × 1934
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
RealmsTech-Live
|4.60 × 5
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
VantageFX-Live
|6.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
