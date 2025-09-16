SegnaliSezioni
Ibrahim Sameeh Saleem Abdul Rahman

Scalper369

Ibrahim Sameeh Saleem Abdul Rahman
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -47%
AronMarkets-MT5
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 333
Profit Trade:
604 (45.31%)
Loss Trade:
729 (54.69%)
Best Trade:
38.25 USD
Worst Trade:
-51.84 USD
Profitto lordo:
2 517.63 USD (110 416 pips)
Perdita lorda:
-2 515.56 USD (97 609 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (14.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.06 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
11.25%
Massimo carico di deposito:
173.85%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
283
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
715 (53.64%)
Short Trade:
618 (46.36%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
4.17 USD
Perdita media:
-3.45 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-164.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-188.97 USD (11)
Crescita mensile:
-73.88%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
153.87 USD
Massimale:
371.34 USD (90.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.75% (371.34 USD)
Per equità:
49.98% (20.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 1314
DJIUSD. 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 24
DJIUSD. -22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 13K
DJIUSD. 33
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.25 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +14.87 USD
Massima perdita consecutiva: -164.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AronMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I'm scalping based on price action on the 1-5m chart for gold, with specific SL/TP. I won't layer trades, and if you see I have two trades open, each has its own SL/TP and is based on different structures or time frames.

2025.10.20 15:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 10:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 10:30
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 15:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 14:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 14:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 12:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 11:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 08:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 08:12
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 17:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 16:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Scalper369
50USD al mese
-47%
0
0
USD
259
USD
10
72%
1 333
45%
11%
1.00
0.00
USD
97%
1:300
Copia

