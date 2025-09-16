- Crescita
Trade:
1 333
Profit Trade:
604 (45.31%)
Loss Trade:
729 (54.69%)
Best Trade:
38.25 USD
Worst Trade:
-51.84 USD
Profitto lordo:
2 517.63 USD (110 416 pips)
Perdita lorda:
-2 515.56 USD (97 609 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (14.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.06 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
11.25%
Massimo carico di deposito:
173.85%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
283
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
0.01
Long Trade:
715 (53.64%)
Short Trade:
618 (46.36%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
4.17 USD
Perdita media:
-3.45 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-164.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-188.97 USD (11)
Crescita mensile:
-73.88%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
153.87 USD
Massimale:
371.34 USD (90.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.75% (371.34 USD)
Per equità:
49.98% (20.21 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|1314
|DJIUSD.
|19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|24
|DJIUSD.
|-22
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|13K
|DJIUSD.
|33
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +38.25 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +14.87 USD
Massima perdita consecutiva: -164.14 USD
I'm scalping based on price action on the 1-5m chart for gold, with specific SL/TP. I won't layer trades, and if you see I have two trades open, each has its own SL/TP and is based on different structures or time frames.
50USD al mese
-47%
0
0
USD
USD
259
USD
USD
10
72%
1 333
45%
11%
1.00
0.00
USD
USD
97%
1:300