Trade:
64
Profit Trade:
38 (59.37%)
Loss Trade:
26 (40.63%)
Best Trade:
41.89 USD
Worst Trade:
-92.86 USD
Profitto lordo:
424.88 USD (23 307 pips)
Perdita lorda:
-454.54 USD (19 939 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (87.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
138.87 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
85.47%
Massimo carico di deposito:
31.12%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
27 (42.19%)
Short Trade:
37 (57.81%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.46 USD
Profitto medio:
11.18 USD
Perdita media:
-17.48 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-69.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.86 USD (1)
Crescita mensile:
-15.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.05 USD
Massimale:
134.00 USD (47.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.53% (134.00 USD)
Per equità:
31.83% (80.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|8
|USDCHF
|6
|GBPUSD
|6
|USTEC
|6
|EURUSD
|4
|JP225
|4
|USDSGD
|4
|USDCAD
|3
|GBPJPY
|3
|GBPAUD
|3
|AUDUSD
|2
|US2000
|2
|AUDCAD
|2
|EURJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURGBP
|2
|USDHKD
|1
|NZDUSD
|1
|CADJPY
|1
|EURCAD
|1
|EURCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-68
|USDCHF
|56
|GBPUSD
|108
|USTEC
|0
|EURUSD
|-102
|JP225
|1
|USDSGD
|-18
|USDCAD
|23
|GBPJPY
|12
|GBPAUD
|-31
|AUDUSD
|38
|US2000
|1
|AUDCAD
|9
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|-3
|EURGBP
|-11
|USDHKD
|-5
|NZDUSD
|-16
|CADJPY
|10
|EURCAD
|-28
|EURCHF
|-9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-1.1K
|USDCHF
|519
|GBPUSD
|1.3K
|USTEC
|-11
|EURUSD
|-986
|JP225
|4.7K
|USDSGD
|-176
|USDCAD
|335
|GBPJPY
|386
|GBPAUD
|-905
|AUDUSD
|385
|US2000
|136
|AUDCAD
|236
|EURJPY
|15
|CHFJPY
|-89
|EURGBP
|-144
|USDHKD
|-380
|NZDUSD
|-159
|CADJPY
|309
|EURCAD
|-781
|EURCHF
|-136
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.89 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +87.95 USD
Massima perdita consecutiva: -69.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
