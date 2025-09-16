SegnaliSezioni
Yi Xuan Liu

ICmarketsLiu

Yi Xuan Liu
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -15%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
38 (59.37%)
Loss Trade:
26 (40.63%)
Best Trade:
41.89 USD
Worst Trade:
-92.86 USD
Profitto lordo:
424.88 USD (23 307 pips)
Perdita lorda:
-454.54 USD (19 939 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (87.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
138.87 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
85.47%
Massimo carico di deposito:
31.12%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
27 (42.19%)
Short Trade:
37 (57.81%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.46 USD
Profitto medio:
11.18 USD
Perdita media:
-17.48 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-69.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.86 USD (1)
Crescita mensile:
-15.29%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.05 USD
Massimale:
134.00 USD (47.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.53% (134.00 USD)
Per equità:
31.83% (80.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 8
USDCHF 6
GBPUSD 6
USTEC 6
EURUSD 4
JP225 4
USDSGD 4
USDCAD 3
GBPJPY 3
GBPAUD 3
AUDUSD 2
US2000 2
AUDCAD 2
EURJPY 2
CHFJPY 2
EURGBP 2
USDHKD 1
NZDUSD 1
CADJPY 1
EURCAD 1
EURCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -68
USDCHF 56
GBPUSD 108
USTEC 0
EURUSD -102
JP225 1
USDSGD -18
USDCAD 23
GBPJPY 12
GBPAUD -31
AUDUSD 38
US2000 1
AUDCAD 9
EURJPY 1
CHFJPY -3
EURGBP -11
USDHKD -5
NZDUSD -16
CADJPY 10
EURCAD -28
EURCHF -9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -1.1K
USDCHF 519
GBPUSD 1.3K
USTEC -11
EURUSD -986
JP225 4.7K
USDSGD -176
USDCAD 335
GBPJPY 386
GBPAUD -905
AUDUSD 385
US2000 136
AUDCAD 236
EURJPY 15
CHFJPY -89
EURGBP -144
USDHKD -380
NZDUSD -159
CADJPY 309
EURCAD -781
EURCHF -136
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.89 USD
Worst Trade: -93 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +87.95 USD
Massima perdita consecutiva: -69.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 19
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.26 × 58
ICMarketsSC-Live32
0.27 × 49
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 3244
ICMarketsSC-Live18
0.41 × 442
ICMarketsSC-Live23
0.42 × 65
ICMarketsSC-Live25
0.42 × 57
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 241
ICMarketsSC-Live19
0.46 × 299
ICMarketsSC-Live08
0.56 × 486
VTMarkets-Live
0.60 × 5
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.81 × 21
TurnkeyGlobal-Demo
0.83 × 24
ICMarketsSC-Live12
0.91 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live07
1.31 × 2859
ICMarketsSC-Live11
1.35 × 1049
ICMarkets-Live06
1.62 × 268
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
ICMarketsSC-Live31
1.96 × 50
72 più
1H交易图形。
Non ci sono recensioni
2025.09.16 18:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
