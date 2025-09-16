SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trade Gold and eran
Huseyn Huseynov

Trade Gold and eran

Huseyn Huseynov
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
XMGlobal-MT5 6
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
429
Profit Trade:
366 (85.31%)
Loss Trade:
63 (14.69%)
Best Trade:
27.30 USD
Worst Trade:
-141.68 USD
Profitto lordo:
742.95 USD (4 454 970 pips)
Perdita lorda:
-493.43 USD (19 267 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (103.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.54 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
32.42%
Massimo carico di deposito:
55.87%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
250
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
177 (41.26%)
Short Trade:
252 (58.74%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
2.03 USD
Perdita media:
-7.83 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-23.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-141.68 USD (1)
Crescita mensile:
18.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.76 USD
Massimale:
203.49 USD (12.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.23% (203.49 USD)
Per equità:
31.75% (511.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 405
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 293
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 6.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.30 USD
Worst Trade: -142 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +103.20 USD
Massima perdita consecutiva: -23.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Gold Trade and earn with me!
Follow real-time Gold (XAU/USD) trades from a verified professional trader.
✅ Consistent strategy
✅ Transparent performance
✅ Automatic copy for subscribers
Start copying now and let your account grow with every trade!


Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 13:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 12:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.17 09:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.17 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 09:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
