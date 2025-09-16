- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
429
Profit Trade:
366 (85.31%)
Loss Trade:
63 (14.69%)
Best Trade:
27.30 USD
Worst Trade:
-141.68 USD
Profitto lordo:
742.95 USD (4 454 970 pips)
Perdita lorda:
-493.43 USD (19 267 pips)
Vincite massime consecutive:
67 (103.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.54 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
32.42%
Massimo carico di deposito:
55.87%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
250
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
177 (41.26%)
Short Trade:
252 (58.74%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
2.03 USD
Perdita media:
-7.83 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-23.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-141.68 USD (1)
Crescita mensile:
18.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.76 USD
Massimale:
203.49 USD (12.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.23% (203.49 USD)
Per equità:
31.75% (511.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|405
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|293
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|6.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.30 USD
Worst Trade: -142 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +103.20 USD
Massima perdita consecutiva: -23.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Gold Trade and earn with me!
Follow real-time Gold (XAU/USD) trades from a verified professional trader.
✅ Consistent strategy
✅ Transparent performance
✅ Automatic copy for subscribers
Start copying now and let your account grow with every trade!
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
2
0%
429
85%
32%
1.50
0.58
USD
USD
32%
1:500