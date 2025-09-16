SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Turtle
Anik Rahman

Turtle

Anik Rahman
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -34%
FXCC1-Trade
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
28 (51.85%)
Loss Trade:
26 (48.15%)
Best Trade:
4.50 USD
Worst Trade:
-6.32 USD
Profitto lordo:
43.42 USD (2 882 pips)
Perdita lorda:
-55.23 USD (4 447 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.27 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
15.63%
Massimo carico di deposito:
54.23%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
21 (38.89%)
Short Trade:
33 (61.11%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.22 USD
Profitto medio:
1.55 USD
Perdita media:
-2.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-11.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.23 USD (5)
Crescita mensile:
-25.24%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
53%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.12 USD
Massimale:
27.33 USD (54.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.43% (27.33 USD)
Per equità:
27.66% (8.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 30
GBPUSD 14
USDJPY 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -7
GBPUSD -3
USDJPY -2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -796
GBPUSD -365
USDJPY -404
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.50 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13.27 USD
Massima perdita consecutiva: -11.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXCC1-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 09:22
Share of trading days is too low
2025.09.24 09:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 13:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 17:26
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 12.39% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 17:26
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
