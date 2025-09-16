SegnaliSezioni
Yi Jian Feng

Trend ww

Yi Jian Feng
0 recensioni
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -18%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
972
Profit Trade:
616 (63.37%)
Loss Trade:
356 (36.63%)
Best Trade:
632.96 USD
Worst Trade:
-1 700.68 USD
Profitto lordo:
91 391.62 USD (9 636 479 pips)
Perdita lorda:
-93 171.72 USD (8 462 961 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (4 648.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 648.08 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
67.10%
Massimo carico di deposito:
7.49%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.16
Long Trade:
515 (52.98%)
Short Trade:
457 (47.02%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-1.83 USD
Profitto medio:
148.36 USD
Perdita media:
-261.72 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-960.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 279.93 USD (3)
Crescita mensile:
7.14%
Previsione annuale:
86.62%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 943.36 USD
Massimale:
11 408.00 USD (61.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.75% (11 418.42 USD)
Per equità:
6.57% (567.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDz 468
XAUUSDz 357
USDJPYz 30
US30z 25
USTECz 24
JP225z 21
EURUSDz 19
US500z 19
GBPUSDz 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDz 64
XAUUSDz 582
USDJPYz 567
US30z 512
USTECz -164
JP225z -1.7K
EURUSDz 2.1K
US500z 225
GBPUSDz -3.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDz 1.2M
XAUUSDz 68K
USDJPYz 3.5K
US30z 7.5K
USTECz -67K
JP225z -21K
EURUSDz 2.2K
US500z 2.9K
GBPUSDz -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +632.96 USD
Worst Trade: -1 701 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 648.08 USD
Massima perdita consecutiva: -960.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 17:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
A large drawdown may occur on the account again
