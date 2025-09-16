SegnaliSezioni
Yi Jian Feng

Trend fcj

Yi Jian Feng
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 50%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
939
Profit Trade:
600 (63.89%)
Loss Trade:
339 (36.10%)
Best Trade:
957.39 USD
Worst Trade:
-2 265.98 USD
Profitto lordo:
124 114.81 USD (9 483 090 pips)
Perdita lorda:
-126 273.84 USD (8 104 399 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (7 029.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 029.82 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
67.43%
Massimo carico di deposito:
7.98%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
497 (52.93%)
Short Trade:
442 (47.07%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-2.30 USD
Profitto medio:
206.86 USD
Perdita media:
-372.49 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 657.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 377.70 USD (5)
Crescita mensile:
20.32%
Previsione annuale:
246.53%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 153.75 USD
Massimale:
18 083.01 USD (64.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.87% (13 030.27 USD)
Per equità:
7.14% (963.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDz 460
XAUUSDz 349
USDJPYz 30
US30z 24
USTECz 23
US500z 20
EURUSDz 18
GBPUSDz 10
JP225z 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDz -69
XAUUSDz 597
USDJPYz 598
US30z 910
USTECz -746
US500z 126
EURUSDz 3.3K
GBPUSDz -5.1K
JP225z -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDz 1.4M
XAUUSDz 64K
USDJPYz 3.5K
US30z 7.6K
USTECz -69K
US500z -3.1K
EURUSDz 2.4K
GBPUSDz -7.1K
JP225z -12K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +957.39 USD
Worst Trade: -2 266 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +7 029.82 USD
Massima perdita consecutiva: -1 657.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
A large drawdown may occur on the account again
