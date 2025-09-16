SegnaliSezioni
Yi Jian Feng

Trend xj

Yi Jian Feng
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 54%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 016
Profit Trade:
645 (63.48%)
Loss Trade:
371 (36.52%)
Best Trade:
4 641.25 USD
Worst Trade:
-5 786.55 USD
Profitto lordo:
241 035.96 USD (10 465 724 pips)
Perdita lorda:
-246 484.51 USD (8 858 491 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (12 714.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 714.66 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
67.45%
Massimo carico di deposito:
7.55%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
539 (53.05%)
Short Trade:
477 (46.95%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-5.36 USD
Profitto medio:
373.70 USD
Perdita media:
-664.38 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 492.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 346.58 USD (3)
Crescita mensile:
22.08%
Previsione annuale:
267.95%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 480.41 USD
Massimale:
31 180.05 USD (110.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.47% (24 332.06 USD)
Per equità:
6.58% (1 641.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDz 502
XAUUSDz 378
USDJPYz 30
US30z 24
USTECz 22
EURUSDz 19
US500z 19
JP225z 13
GBPUSDz 9
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDz -2.3K
XAUUSDz 1.4K
USDJPYz 694
US30z 1.2K
USTECz 292
EURUSDz 5.5K
US500z 465
JP225z -3.1K
GBPUSDz -9.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDz 1.6M
XAUUSDz 107K
USDJPYz 2.3K
US30z 6.7K
USTECz -40K
EURUSDz 2.3K
US500z 473
JP225z -17K
GBPUSDz -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.16 16:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.92% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
A large drawdown may occur on the account again
