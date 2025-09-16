SegnaliSezioni
Isaac Peres

Tickmill PRIVATE

Isaac Peres
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -50%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
22 (70.96%)
Loss Trade:
9 (29.03%)
Best Trade:
3.16 USD
Worst Trade:
-9.00 USD
Profitto lordo:
27.07 USD (2 483 pips)
Perdita lorda:
-32.08 USD (1 656 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (19.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.83 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
23.47%
Massimo carico di deposito:
232.47%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-24.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.72 USD (5)
Crescita mensile:
-28.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.52 USD
Massimale:
24.72 USD (87.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.59% (24.70 USD)
Per equità:
60.92% (2.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 839
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.16 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +19.83 USD
Massima perdita consecutiva: -24.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.11 × 286
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.14 × 446
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 201
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
Tickmill-Live05
0.64 × 166
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live08
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 28
LQD1-Live01
0.90 × 98
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.99 × 94
49 più
Non ci sono recensioni
2025.10.08 02:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 01:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 15:54
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 17:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 17:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 13:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 13:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 13:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 15:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.