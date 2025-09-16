- Crescita
Trade:
31
Profit Trade:
22 (70.96%)
Loss Trade:
9 (29.03%)
Best Trade:
3.16 USD
Worst Trade:
-9.00 USD
Profitto lordo:
27.07 USD (2 483 pips)
Perdita lorda:
-32.08 USD (1 656 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (19.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.83 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
23.47%
Massimo carico di deposito:
232.47%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-3.56 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-24.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.72 USD (5)
Crescita mensile:
-28.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.52 USD
Massimale:
24.72 USD (87.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.59% (24.70 USD)
Per equità:
60.92% (2.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|839
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.16 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +19.83 USD
Massima perdita consecutiva: -24.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
Non ci sono recensioni
