Mihaly Kelemen

Grant GOLD EA

Mihaly Kelemen
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 105 USD al mese
crescita dal 2025 49%
PUPrime-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
362
Profit Trade:
194 (53.59%)
Loss Trade:
168 (46.41%)
Best Trade:
100.90 USD
Worst Trade:
-65.20 USD
Profitto lordo:
1 746.02 USD (159 686 pips)
Perdita lorda:
-1 561.94 USD (131 671 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (48.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
208.25 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
46.57%
Massimo carico di deposito:
74.49%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.53
Long Trade:
255 (70.44%)
Short Trade:
107 (29.56%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
9.00 USD
Perdita media:
-9.30 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-141.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-141.63 USD (11)
Crescita mensile:
48.97%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.47 USD
Massimale:
349.91 USD (46.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.91% (349.91 USD)
Per equità:
59.89% (193.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.s 345
BTCUSD 14
NAS100.s 2
USDJPY.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.s 176
BTCUSD 16
NAS100.s 2
USDJPY.s -9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.s 9.3K
BTCUSD 18K
NAS100.s 875
USDJPY.s -94
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.90 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +48.59 USD
Massima perdita consecutiva: -141.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 19:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 09:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 08:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 08:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 07:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 07:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 07:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 06:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 05:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 04:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 03:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 14:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 12:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.28 10:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
