- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
376
Profit Trade:
334 (88.82%)
Loss Trade:
42 (11.17%)
Best Trade:
25.48 USD
Worst Trade:
-12.85 USD
Profitto lordo:
908.14 USD (474 770 pips)
Perdita lorda:
-113.74 USD (367 546 pips)
Vincite massime consecutive:
316 (737.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
737.40 USD (316)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
98.94%
Massimo carico di deposito:
0.74%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
392
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
12.36
Long Trade:
376 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7.98
Profitto previsto:
2.11 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
-2.71 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-64.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.26 USD (28)
Crescita mensile:
4.77%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
64.26 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.37% (64.26 USD)
Per equità:
6.85% (1 399.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|275
|SOLUSD
|66
|USDJPY
|25
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|843
|SOLUSD
|-25
|USDJPY
|-20
|BTCUSD
|-4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|87K
|SOLUSD
|-24K
|USDJPY
|-3.1K
|BTCUSD
|48K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.48 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 316
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +737.40 USD
Massima perdita consecutiva: -64.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|26.75 × 68
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
888USD al mese
5%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
1
100%
376
88%
99%
7.98
2.11
USD
USD
7%
1:500