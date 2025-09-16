- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
13 (43.33%)
Loss Trade:
17 (56.67%)
Best Trade:
19.91 USD
Worst Trade:
-12.68 USD
Profitto lordo:
125.36 USD (125 357 pips)
Perdita lorda:
-118.92 USD (118 466 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (57.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.17 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
15.23%
Massimo carico di deposito:
1.50%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
27 (90.00%)
Short Trade:
3 (10.00%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
9.64 USD
Perdita media:
-7.00 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-65.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.15 USD (10)
Crescita mensile:
3.21%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.11 USD
Massimale:
65.15 USD (1.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.51% (64.70 USD)
Per equità:
0.67% (9.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.91 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +57.17 USD
Massima perdita consecutiva: -65.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.07 × 15
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
3
30%
30
43%
15%
1.05
0.21
USD
USD
5%
1:200