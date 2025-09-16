- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
121
Profit Trade:
94 (77.68%)
Loss Trade:
27 (22.31%)
Best Trade:
2.30 USD
Worst Trade:
-3.15 USD
Profitto lordo:
54.14 USD (54 041 pips)
Perdita lorda:
-25.88 USD (25 868 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (14.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.73 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
42.26%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
56 (46.28%)
Short Trade:
65 (53.72%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
0.58 USD
Perdita media:
-0.96 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-11.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.30 USD (4)
Crescita mensile:
4.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.30 USD (1.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.61% (11.30 USD)
Per equità:
2.51% (17.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDmicro
|28
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDmicro
|28K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.30 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +14.73 USD
Massima perdita consecutiva: -11.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
- Pending Order
- Locking
- SL each entry
- XM Micro
- Locking
- SL each entry
- XM Micro
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
714
USD
USD
2
100%
121
77%
42%
2.09
0.23
USD
USD
3%
1:500