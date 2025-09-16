SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MoinCapital Midnight special
Torben Petersen

MoinCapital Midnight special

Torben Petersen
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 9%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
55
Profit Trade:
43 (78.18%)
Loss Trade:
12 (21.82%)
Best Trade:
15.07 EUR
Worst Trade:
-6.39 EUR
Profitto lordo:
203.09 EUR (2 494 pips)
Perdita lorda:
-67.37 EUR (302 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (123.70 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
123.70 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.66
Attività di trading:
6.40%
Massimo carico di deposito:
12.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.53
Long Trade:
42 (76.36%)
Short Trade:
13 (23.64%)
Fattore di profitto:
3.01
Profitto previsto:
2.47 EUR
Profitto medio:
4.72 EUR
Perdita media:
-5.61 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-22.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-22.72 EUR (4)
Crescita mensile:
9.45%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.32 EUR
Massimale:
24.54 EUR (2.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.45% (23.74 EUR)
Per equità:
9.78% (160.40 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD+ 13
EURAUD+ 12
USDCHF+ 8
GBPAUD+ 4
AUDUSD+ 4
EURUSD+ 4
USDCAD+ 4
AUDCAD+ 4
EURGBP+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD+ 24
EURAUD+ 76
USDCHF+ -33
GBPAUD+ 5
AUDUSD+ 23
EURUSD+ 27
USDCAD+ 18
AUDCAD+ 1
EURGBP+ 13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD+ 397
EURAUD+ 964
USDCHF+ -148
GBPAUD+ 311
AUDUSD+ 172
EURUSD+ 196
USDCAD+ 192
AUDCAD+ 40
EURGBP+ 68
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.07 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +123.70 EUR
Massima perdita consecutiva: -22.72 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 15:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
