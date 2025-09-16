SegnaliSezioni
AlphaFeed

Siarhei Makhnist
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
27 (42.85%)
Loss Trade:
36 (57.14%)
Best Trade:
2.70 USD
Worst Trade:
-3.86 USD
Profitto lordo:
19.19 USD (60 741 pips)
Perdita lorda:
-53.62 USD (72 777 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (4.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.31 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
30.49%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
29 (46.03%)
Short Trade:
34 (53.97%)
Fattore di profitto:
0.36
Profitto previsto:
-0.55 USD
Profitto medio:
0.71 USD
Perdita media:
-1.49 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-25.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.72 USD (12)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.61 USD
Massimale:
37.61 USD (7.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.34% (36.35 USD)
Per equità:
0.74% (3.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
INTC.NAS 3
NXST.NAS 2
TSLA.NAS 2
VKTX.NAS 1
WTI.NYSE 1
CBRL.NAS 1
CVE.NYSE 1
CLF.NYSE 1
TOL.NYSE 1
TER.NAS 1
SHAK.NYSE 1
XP.NAS 1
LRCX.NAS 1
NSC.NYSE 1
HPE.NYSE 1
NVDA.NAS 1
NDAQ.NAS 1
MSCI.NYSE 1
MCHP.NAS 1
LYV.NYSE 1
LOW.NYSE 1
LLY.NYSE 1
LHX.NYSE 1
KLAC.NAS 1
JPM.NYSE 1
HSBC.NYSE 1
HII.NYSE 1
HD.NYSE 1
GS.NYSE 1
GOOG.NAS 1
GEO.NYSE 1
GE.NYSE 1
FL.NYSE 1
F.NYSE 1
EQNR.NYSE 1
DEO.NYSE 1
D.NYSE 1
CVX.NYSE 1
CVS.NYSE 1
CMG.NYSE 1
BSX.NYSE 1
BRK-B.NYSE 1
BBD.NYSE 1
BAX.NYSE 1
BA.NYSE 1
AMD.NAS 1
ACM.NYSE 1
AAPL.NAS 1
PANW.NYSE 1
PBR.NYSE 1
SPGI.NYSE 1
TGNA.NYSE 1
TGT.NYSE 1
TJX.NYSE 1
TM.NYSE 1
TTWO.NAS 1
UNH.NYSE 1
UNP.NYSE 1
WBA.NAS 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
INTC.NAS -4
NXST.NAS -2
TSLA.NAS -4
VKTX.NAS -2
WTI.NYSE -3
CBRL.NAS -3
CVE.NYSE -3
CLF.NYSE 0
TOL.NYSE -2
TER.NAS -2
SHAK.NYSE 0
XP.NAS -1
LRCX.NAS -2
NSC.NYSE -2
HPE.NYSE -2
NVDA.NAS -1
NDAQ.NAS 0
MSCI.NYSE -1
MCHP.NAS 2
LYV.NYSE -1
LOW.NYSE 0
LLY.NYSE 1
LHX.NYSE -1
KLAC.NAS 0
JPM.NYSE -1
HSBC.NYSE -1
HII.NYSE -1
HD.NYSE 0
GS.NYSE -2
GOOG.NAS 1
GEO.NYSE -1
GE.NYSE 1
FL.NYSE 1
F.NYSE -1
EQNR.NYSE 1
DEO.NYSE 0
D.NYSE 1
CVX.NYSE 0
CVS.NYSE 0
CMG.NYSE 0
BSX.NYSE 2
BRK-B.NYSE 0
BBD.NYSE -3
BAX.NYSE 0
BA.NYSE 1
AMD.NAS -1
ACM.NYSE 1
AAPL.NAS 0
PANW.NYSE 0
PBR.NYSE 0
SPGI.NYSE 0
TGNA.NYSE 0
TGT.NYSE 1
TJX.NYSE -2
TM.NYSE 1
TTWO.NAS 0
UNH.NYSE 0
UNP.NYSE 0
WBA.NAS 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
INTC.NAS -195
NXST.NAS -9.6K
TSLA.NAS -2.3K
VKTX.NAS -830
WTI.NYSE -80
CBRL.NAS -289
CVE.NYSE -880
CLF.NYSE -40
TOL.NYSE -4.3K
TER.NAS -3.1K
SHAK.NYSE 379
XP.NAS -400
LRCX.NAS -3.6K
NSC.NYSE -10K
HPE.NYSE -910
NVDA.NAS -370
NDAQ.NAS 780
MSCI.NYSE -7.7K
MCHP.NAS 2.7K
LYV.NYSE -4.1K
LOW.NYSE -969
LLY.NYSE 1.1K
LHX.NYSE -3.8K
KLAC.NAS 5.8K
JPM.NYSE -562
HSBC.NYSE -1.4K
HII.NYSE -3.5K
HD.NYSE 118
GS.NYSE -1.5K
GOOG.NAS 574
GEO.NYSE -309
GE.NYSE 31K
FL.NYSE 629
F.NYSE -189
EQNR.NYSE 610
DEO.NYSE 9
D.NYSE 810
CVX.NYSE 83
CVS.NYSE 28
CMG.NYSE 450
BSX.NYSE 3.2K
BRK-B.NYSE -298
BBD.NYSE -110
BAX.NYSE -80
BA.NYSE 3K
AMD.NAS -3.1K
ACM.NYSE 2.6K
AAPL.NAS 1.7K
PANW.NYSE 1.4K
PBR.NYSE -19
SPGI.NYSE 1K
TGNA.NYSE -50
TGT.NYSE 1.4K
TJX.NYSE -7.7K
TM.NYSE 256
TTWO.NAS -221
UNH.NYSE 256
UNP.NYSE 269
WBA.NAS 8
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.70 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +4.31 USD
Massima perdita consecutiva: -25.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 15:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 14:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 14:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AlphaFeed
30USD al mese
-7%
0
0
USD
461
USD
1
26%
63
42%
100%
0.35
-0.55
USD
7%
1:500
