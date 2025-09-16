SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DonkeyMA
Giuseppe Spoto

DonkeyMA

Giuseppe Spoto
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -3%
ThinkMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
125
Profit Trade:
90 (72.00%)
Loss Trade:
35 (28.00%)
Best Trade:
13.28 EUR
Worst Trade:
-20.57 EUR
Profitto lordo:
447.84 EUR (99 768 pips)
Perdita lorda:
-472.96 EUR (95 276 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (69.13 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
69.13 EUR (15)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
13.07%
Massimo carico di deposito:
11.34%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
76 (60.80%)
Short Trade:
49 (39.20%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.20 EUR
Profitto medio:
4.98 EUR
Perdita media:
-13.51 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-40.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-40.83 EUR (3)
Crescita mensile:
-2.51%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.83 EUR
Massimale:
122.97 EUR (11.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.23% (122.97 EUR)
Per equità:
1.96% (20.91 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 50
XAUUSDx 32
GER40 26
JPN225 17
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 -45
XAUUSDx -4
GER40 10
JPN225 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 -14K
XAUUSDx 287
GER40 1.3K
JPN225 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.28 EUR
Worst Trade: -21 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +69.13 EUR
Massima perdita consecutiva: -40.83 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

testing forward
Non ci sono recensioni
2025.09.18 08:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 11:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 13:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.16 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 13:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati