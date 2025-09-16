- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
290
Profit Trade:
187 (64.48%)
Loss Trade:
103 (35.52%)
Best Trade:
61.00 USD
Worst Trade:
-131.97 USD
Profitto lordo:
1 925.75 USD (14 315 pips)
Perdita lorda:
-2 012.18 USD (13 348 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (218.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
218.66 USD (26)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
7.05%
Massimo carico di deposito:
144.31%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
152 (52.41%)
Short Trade:
138 (47.59%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.30 USD
Profitto medio:
10.30 USD
Perdita media:
-19.54 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-417.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-721.91 USD (9)
Crescita mensile:
-8.48%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
316.35 USD
Massimale:
721.91 USD (44.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.14% (721.91 USD)
Per equità:
55.05% (900.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCADb
|31
|USDCHFb
|30
|AUDNZDb
|28
|EURCADb
|24
|GBPNZDb
|23
|AUDCADb
|22
|EURJPYb
|19
|GBPUSDb
|13
|CADCHFb
|12
|USDJPYb
|12
|NZDUSDb
|11
|EURNZDb
|11
|USDCADb
|9
|AUDUSDb
|7
|AUDCHFb
|7
|AUDJPYb
|7
|CHFJPYb
|6
|CADJPYb
|5
|GBPJPYb
|5
|NZDCHFb
|4
|GBPCADb
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCADb
|75
|USDCHFb
|-2
|AUDNZDb
|-85
|EURCADb
|-626
|GBPNZDb
|17
|AUDCADb
|-43
|EURJPYb
|80
|GBPUSDb
|114
|CADCHFb
|6
|USDJPYb
|65
|NZDUSDb
|29
|EURNZDb
|44
|USDCADb
|41
|AUDUSDb
|36
|AUDCHFb
|26
|AUDJPYb
|-8
|CHFJPYb
|49
|CADJPYb
|24
|GBPJPYb
|34
|NZDCHFb
|6
|GBPCADb
|31
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCADb
|1.1K
|USDCHFb
|-620
|AUDNZDb
|-1.3K
|EURCADb
|-801
|GBPNZDb
|5
|AUDCADb
|-154
|EURJPYb
|375
|GBPUSDb
|292
|CADCHFb
|74
|USDJPYb
|280
|NZDUSDb
|13
|EURNZDb
|155
|USDCADb
|173
|AUDUSDb
|104
|AUDCHFb
|65
|AUDJPYb
|26
|CHFJPYb
|665
|CADJPYb
|322
|GBPJPYb
|132
|NZDCHFb
|44
|GBPCADb
|110
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.00 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +218.66 USD
Massima perdita consecutiva: -417.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni