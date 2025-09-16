SegnaliSezioni
Maxim Kuzmenko

Copy

Maxim Kuzmenko
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -9%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
290
Profit Trade:
187 (64.48%)
Loss Trade:
103 (35.52%)
Best Trade:
61.00 USD
Worst Trade:
-131.97 USD
Profitto lordo:
1 925.75 USD (14 315 pips)
Perdita lorda:
-2 012.18 USD (13 348 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (218.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
218.66 USD (26)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
7.05%
Massimo carico di deposito:
144.31%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.12
Long Trade:
152 (52.41%)
Short Trade:
138 (47.59%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.30 USD
Profitto medio:
10.30 USD
Perdita media:
-19.54 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-417.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-721.91 USD (9)
Crescita mensile:
-8.48%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
316.35 USD
Massimale:
721.91 USD (44.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.14% (721.91 USD)
Per equità:
55.05% (900.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADb 31
USDCHFb 30
AUDNZDb 28
EURCADb 24
GBPNZDb 23
AUDCADb 22
EURJPYb 19
GBPUSDb 13
CADCHFb 12
USDJPYb 12
NZDUSDb 11
EURNZDb 11
USDCADb 9
AUDUSDb 7
AUDCHFb 7
AUDJPYb 7
CHFJPYb 6
CADJPYb 5
GBPJPYb 5
NZDCHFb 4
GBPCADb 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADb 75
USDCHFb -2
AUDNZDb -85
EURCADb -626
GBPNZDb 17
AUDCADb -43
EURJPYb 80
GBPUSDb 114
CADCHFb 6
USDJPYb 65
NZDUSDb 29
EURNZDb 44
USDCADb 41
AUDUSDb 36
AUDCHFb 26
AUDJPYb -8
CHFJPYb 49
CADJPYb 24
GBPJPYb 34
NZDCHFb 6
GBPCADb 31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADb 1.1K
USDCHFb -620
AUDNZDb -1.3K
EURCADb -801
GBPNZDb 5
AUDCADb -154
EURJPYb 375
GBPUSDb 292
CADCHFb 74
USDJPYb 280
NZDUSDb 13
EURNZDb 155
USDCADb 173
AUDUSDb 104
AUDCHFb 65
AUDJPYb 26
CHFJPYb 665
CADJPYb 322
GBPJPYb 132
NZDCHFb 44
GBPCADb 110
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +61.00 USD
Worst Trade: -132 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +218.66 USD
Massima perdita consecutiva: -417.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.22 21:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 21:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 21:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 20:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
