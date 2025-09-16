SegnaliSezioni
Chandra Tommy

Ctom

Chandra Tommy
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -28%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
75 (52.08%)
Loss Trade:
69 (47.92%)
Best Trade:
82.82 USD
Worst Trade:
-43.78 USD
Profitto lordo:
1 513.83 USD (30 430 pips)
Perdita lorda:
-1 603.85 USD (31 015 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (241.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.96 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
9.10%
Massimo carico di deposito:
31.89%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
65 (45.14%)
Short Trade:
79 (54.86%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.63 USD
Profitto medio:
20.18 USD
Perdita media:
-23.24 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-206.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-206.54 USD (8)
Crescita mensile:
-27.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
258.53 USD
Massimale:
321.04 USD (47.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.75% (320.68 USD)
Per equità:
13.04% (62.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 144
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -90
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -585
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.82 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +241.96 USD
Massima perdita consecutiva: -206.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 15:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 12:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 12:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
