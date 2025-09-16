- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
144
Profit Trade:
75 (52.08%)
Loss Trade:
69 (47.92%)
Best Trade:
82.82 USD
Worst Trade:
-43.78 USD
Profitto lordo:
1 513.83 USD (30 430 pips)
Perdita lorda:
-1 603.85 USD (31 015 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (241.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.96 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
9.10%
Massimo carico di deposito:
31.89%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
-0.28
Long Trade:
65 (45.14%)
Short Trade:
79 (54.86%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.63 USD
Profitto medio:
20.18 USD
Perdita media:
-23.24 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-206.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-206.54 USD (8)
Crescita mensile:
-27.79%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
258.53 USD
Massimale:
321.04 USD (47.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.75% (320.68 USD)
Per equità:
13.04% (62.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-90
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-585
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.82 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +241.96 USD
Massima perdita consecutiva: -206.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
86 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-28%
0
0
USD
USD
319
USD
USD
5
0%
144
52%
9%
0.94
-0.63
USD
USD
48%
1:500