- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
87 (82.07%)
Loss Trade:
19 (17.92%)
Best Trade:
2.56 EUR
Worst Trade:
-26.13 EUR
Profitto lordo:
14.43 EUR (7 606 pips)
Perdita lorda:
-32.66 EUR (14 201 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (9.67 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
9.67 EUR (27)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
7.90%
Massimo carico di deposito:
197.34%
Ultimo trade:
26 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
57 (53.77%)
Short Trade:
49 (46.23%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-0.17 EUR
Profitto medio:
0.17 EUR
Perdita media:
-1.72 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-0.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-26.34 EUR (2)
Crescita mensile:
-57.67%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.23 EUR
Massimale:
26.34 EUR (61.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.20% (26.34 EUR)
Per equità:
60.85% (26.19 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|45
|EURUSD
|29
|AUDUSD
|15
|XTZUSD
|9
|DOTUSD
|3
|AUDJPY
|2
|KSMUSD
|1
|ADAUSD
|1
|AUDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XRPUSD
|0
|EURUSD
|-19
|AUDUSD
|-1
|XTZUSD
|0
|DOTUSD
|0
|AUDJPY
|0
|KSMUSD
|0
|ADAUSD
|0
|AUDCHF
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XRPUSD
|772
|EURUSD
|-1.9K
|AUDUSD
|-116
|XTZUSD
|-4.6K
|DOTUSD
|-130
|AUDJPY
|-48
|KSMUSD
|0
|ADAUSD
|-1.1K
|AUDCHF
|9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.56 EUR
Worst Trade: -26 EUR
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.67 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.91 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.40 × 73
|
FusionMarkets-Live
|0.68 × 56
|
RoboForex-ECN
|0.69 × 556
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.79 × 96
|
FPMarketsSC-Live
|0.83 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.94 × 79
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|1.21 × 62
|
OneRoyal-Server
|1.50 × 2
|
Coinexx-Live
|1.57 × 14
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 139
|
VantageInternational-Live 10
|1.89 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.98 × 96
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.05 × 643
|
VantageInternational-Live 5
|2.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.18 × 233
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.40 × 15
|
FundingTradersGroup-Server
|2.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|2.46 × 13
|
Exness-MT5Real39
|2.50 × 2
|
Bybit-Live
|2.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-52%
0
0
USD
USD
1
EUR
EUR
7
50%
106
82%
8%
0.44
-0.17
EUR
EUR
61%
1:30