SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Sas
Imre Sas

Sas

Imre Sas
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -52%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
87 (82.07%)
Loss Trade:
19 (17.92%)
Best Trade:
2.56 EUR
Worst Trade:
-26.13 EUR
Profitto lordo:
14.43 EUR (7 606 pips)
Perdita lorda:
-32.66 EUR (14 201 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (9.67 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
9.67 EUR (27)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
7.90%
Massimo carico di deposito:
197.34%
Ultimo trade:
26 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
-0.69
Long Trade:
57 (53.77%)
Short Trade:
49 (46.23%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-0.17 EUR
Profitto medio:
0.17 EUR
Perdita media:
-1.72 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-0.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-26.34 EUR (2)
Crescita mensile:
-57.67%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
18.23 EUR
Massimale:
26.34 EUR (61.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.20% (26.34 EUR)
Per equità:
60.85% (26.19 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XRPUSD 45
EURUSD 29
AUDUSD 15
XTZUSD 9
DOTUSD 3
AUDJPY 2
KSMUSD 1
ADAUSD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XRPUSD 0
EURUSD -19
AUDUSD -1
XTZUSD 0
DOTUSD 0
AUDJPY 0
KSMUSD 0
ADAUSD 0
AUDCHF 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XRPUSD 772
EURUSD -1.9K
AUDUSD -116
XTZUSD -4.6K
DOTUSD -130
AUDJPY -48
KSMUSD 0
ADAUSD -1.1K
AUDCHF 9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.56 EUR
Worst Trade: -26 EUR
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.67 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.91 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.40 × 73
FusionMarkets-Live
0.68 × 56
RoboForex-ECN
0.69 × 556
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.79 × 96
FPMarketsSC-Live
0.83 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
0.94 × 79
Exness-MT5Real12
1.00 × 2
TitanFX-MT5-01
1.21 × 62
OneRoyal-Server
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.57 × 14
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 139
VantageInternational-Live 10
1.89 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.98 × 96
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
Exness-MT5Real15
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 643
VantageInternational-Live 5
2.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live
2.18 × 233
ForexTimeFXTM-Live01
2.40 × 15
FundingTradersGroup-Server
2.45 × 33
VantageInternational-Live 4
2.46 × 13
Exness-MT5Real39
2.50 × 2
Bybit-Live
2.50 × 2
78 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.13 11:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 11:02
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sas
30USD al mese
-52%
0
0
USD
1
EUR
7
50%
106
82%
8%
0.44
-0.17
EUR
61%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.