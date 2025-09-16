SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Jjc1136
Jia Chun Jiang

Jjc1136

Jia Chun Jiang
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 888 USD al mese
crescita dal 2025 1%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
31 (67.39%)
Loss Trade:
15 (32.61%)
Best Trade:
30.57 USD
Worst Trade:
-43.60 USD
Profitto lordo:
234.20 USD (39 712 pips)
Perdita lorda:
-141.15 USD (8 450 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (47.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.38 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
96.78%
Massimo carico di deposito:
13.68%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
45 (97.83%)
Short Trade:
1 (2.17%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
2.02 USD
Profitto medio:
7.55 USD
Perdita media:
-9.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-26.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.22 USD (2)
Crescita mensile:
1.12%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.55 USD
Massimale:
57.32 USD (74.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.80% (57.32 USD)
Per equità:
12.83% (135.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 36
US500 10
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 64
US500 29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
US500 19K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.57 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.92 USD
Massima perdita consecutiva: -26.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 05:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 12:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 11:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 11:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
