Trade:
46
Profit Trade:
31 (67.39%)
Loss Trade:
15 (32.61%)
Best Trade:
30.57 USD
Worst Trade:
-43.60 USD
Profitto lordo:
234.20 USD (39 712 pips)
Perdita lorda:
-141.15 USD (8 450 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (47.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.38 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
96.78%
Massimo carico di deposito:
13.68%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
45 (97.83%)
Short Trade:
1 (2.17%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
2.02 USD
Profitto medio:
7.55 USD
Perdita media:
-9.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-26.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.22 USD (2)
Crescita mensile:
1.12%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.55 USD
Massimale:
57.32 USD (74.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.80% (57.32 USD)
Per equità:
12.83% (135.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|US500
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|64
|US500
|29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|US500
|19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +30.57 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47.92 USD
Massima perdita consecutiva: -26.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
888USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
32%
46
67%
97%
1.65
2.02
USD
USD
75%
1:500