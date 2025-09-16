- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
47 (83.92%)
Loss Trade:
9 (16.07%)
Best Trade:
3.96 USD
Worst Trade:
-2.63 USD
Profitto lordo:
46.96 USD (6 782 pips)
Perdita lorda:
-7.68 USD (1 079 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (22.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.29 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.75
Attività di trading:
99.50%
Massimo carico di deposito:
47.89%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.19
Long Trade:
31 (55.36%)
Short Trade:
25 (44.64%)
Fattore di profitto:
6.11
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
-0.85 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.51 USD (2)
Crescita mensile:
7.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.51 USD (0.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.66% (3.51 USD)
Per equità:
53.48% (288.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.sv
|31
|NZDCAD.sv
|15
|AUDNZD.sv
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.sv
|23
|NZDCAD.sv
|11
|AUDNZD.sv
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.sv
|3.1K
|NZDCAD.sv
|1.5K
|AUDNZD.sv
|1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.96 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.29 USD
Massima perdita consecutiva: -3.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni