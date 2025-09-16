- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
42 (82.35%)
Loss Trade:
9 (17.65%)
Best Trade:
3.67 USD
Worst Trade:
-5.59 USD
Profitto lordo:
25.55 USD (3 931 pips)
Perdita lorda:
-12.61 USD (1 083 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (7.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.22 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
20.09%
Massimo carico di deposito:
100.78%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.98
Long Trade:
32 (62.75%)
Short Trade:
19 (37.25%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
0.61 USD
Perdita media:
-1.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.59 USD (1)
Crescita mensile:
10.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
6.54 USD (5.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.14% (6.51 USD)
Per equità:
4.75% (5.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|XAUUSD
|19
|GBPUSD
|10
|US500
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3
|XAUUSD
|9
|GBPUSD
|0
|US500
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|439
|XAUUSD
|1K
|GBPUSD
|46
|US500
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.67 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.22 USD
Massima perdita consecutiva: -1.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
TickmillEU-Live
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 174
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
FusionMarkets-Live
|1.26 × 155
76 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
133
USD
USD
1
0%
51
82%
20%
2.02
0.25
USD
USD
5%
1:66