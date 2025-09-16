- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
117
Profit Trade:
78 (66.66%)
Loss Trade:
39 (33.33%)
Best Trade:
61.50 USD
Worst Trade:
-57.68 USD
Profitto lordo:
922.92 USD (259 437 pips)
Perdita lorda:
-585.07 USD (101 844 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (100.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.62 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
14.02%
Massimo carico di deposito:
141.18%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
114
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
2.12
Long Trade:
53 (45.30%)
Short Trade:
64 (54.70%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
2.89 USD
Profitto medio:
11.83 USD
Perdita media:
-15.00 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-136.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-136.17 USD (4)
Crescita mensile:
33.55%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.32 USD
Massimale:
159.09 USD (38.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.07% (70.05 USD)
Per equità:
34.53% (62.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|3
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|295
|EURUSD
|6
|BTCUSD
|38
|AUDUSD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|66K
|EURUSD
|60
|BTCUSD
|92K
|AUDUSD
|-15
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +61.50 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +100.89 USD
Massima perdita consecutiva: -136.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 15
|0.00 × 3
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
USGFX-Live2
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 5
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 9
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 3
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
513 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Hành trình hưu trí
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
2
59%
117
66%
14%
1.57
2.89
USD
USD
35%
1:200