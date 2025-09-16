SegnaliSezioni
Marek Pawel Szczesny

Economic news and market patterns

0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
25 (49.01%)
Loss Trade:
26 (50.98%)
Best Trade:
39.22 PLN
Worst Trade:
-50.88 PLN
Profitto lordo:
206.62 PLN (1 320 pips)
Perdita lorda:
-431.56 PLN (2 856 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (146.76 PLN)
Massimo profitto consecutivo:
146.76 PLN (8)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
10.71%
Massimo carico di deposito:
50.98%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
27 (52.94%)
Short Trade:
24 (47.06%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-4.41 PLN
Profitto medio:
8.26 PLN
Perdita media:
-16.60 PLN
Massime perdite consecutive:
6 (-133.62 PLN)
Massima perdita consecutiva:
-133.62 PLN (6)
Crescita mensile:
-3.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
255.75 PLN
Massimale:
255.75 PLN (3.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.55% (255.75 PLN)
Per equità:
0.81% (57.76 PLN)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.pro 27
USDCAD.pro 10
USDJPY.pro 5
GBPUSD.pro 3
NZDUSD.pro 2
GBPAUD.pro 2
EURAUD.pro 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.pro -13
USDCAD.pro -48
USDJPY.pro -6
GBPUSD.pro -13
NZDUSD.pro 1
GBPAUD.pro -10
EURAUD.pro 22
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.pro -249
USDCAD.pro -982
USDJPY.pro -125
GBPUSD.pro -270
NZDUSD.pro 9
GBPAUD.pro -366
EURAUD.pro 447
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.22 PLN
Worst Trade: -51 PLN
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +146.76 PLN
Massima perdita consecutiva: -133.62 PLN

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.19 01:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.16 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
