Trade:
159
Profit Trade:
89 (55.97%)
Loss Trade:
70 (44.03%)
Best Trade:
157.52 EUR
Worst Trade:
-267.40 EUR
Profitto lordo:
1 949.38 EUR (930 071 pips)
Perdita lorda:
-1 447.15 EUR (490 880 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (109.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
177.62 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
82.99%
Massimo carico di deposito:
95.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.72
Long Trade:
112 (70.44%)
Short Trade:
47 (29.56%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
3.16 EUR
Profitto medio:
21.90 EUR
Perdita media:
-20.67 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-102.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-277.21 EUR (2)
Crescita mensile:
11.08%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
112.94 EUR
Massimale:
292.18 EUR (18.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.83% (292.18 EUR)
Per equità:
16.38% (439.34 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|37
|EURSGD
|31
|XAUUSD
|31
|JP225
|24
|DE40
|18
|GBPJPY
|16
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|378
|EURSGD
|-57
|XAUUSD
|72
|JP225
|131
|DE40
|72
|GBPJPY
|-23
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|81K
|EURSGD
|-891
|XAUUSD
|5K
|JP225
|332K
|DE40
|24K
|GBPJPY
|-902
|EURUSD
|-29
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +157.52 EUR
Worst Trade: -267 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +109.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -102.89 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.10 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 18
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.89 × 18
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.95 × 21
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|1.10 × 20
|
FxPro-MT5 Live02
|1.18 × 28
|
BlueberryMarkets-Live
|1.27 × 26
|
FundingTradersGroup-Server
|1.40 × 10
|
DooTechnology-Live
|1.69 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.85 × 185
|
TitanFX-MT5-01
|2.00 × 32
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.16 × 62
|
Darwinex-Live
|2.24 × 34
|
RoboForex-ECN
|2.45 × 2191
|
VantageInternational-Live 5
|2.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.99 × 173
|
Exness-MT5Real28
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|3.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|3.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
26%
0
0
USD
USD
2.4K
EUR
EUR
10
71%
159
55%
83%
1.34
3.16
EUR
EUR
16%
1:30