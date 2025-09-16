SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EXCEL SYSTEM
Manuel Perini

EXCEL SYSTEM

Manuel Perini
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 26%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
159
Profit Trade:
89 (55.97%)
Loss Trade:
70 (44.03%)
Best Trade:
157.52 EUR
Worst Trade:
-267.40 EUR
Profitto lordo:
1 949.38 EUR (930 071 pips)
Perdita lorda:
-1 447.15 EUR (490 880 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (109.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
177.62 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
82.99%
Massimo carico di deposito:
95.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.72
Long Trade:
112 (70.44%)
Short Trade:
47 (29.56%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
3.16 EUR
Profitto medio:
21.90 EUR
Perdita media:
-20.67 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-102.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-277.21 EUR (2)
Crescita mensile:
11.08%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
112.94 EUR
Massimale:
292.18 EUR (18.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.83% (292.18 EUR)
Per equità:
16.38% (439.34 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 37
EURSGD 31
XAUUSD 31
JP225 24
DE40 18
GBPJPY 16
EURUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 378
EURSGD -57
XAUUSD 72
JP225 131
DE40 72
GBPJPY -23
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 81K
EURSGD -891
XAUUSD 5K
JP225 332K
DE40 24K
GBPJPY -902
EURUSD -29
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +157.52 EUR
Worst Trade: -267 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +109.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -102.89 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.10 × 20
FusionMarkets-Live
0.61 × 18
RazeGlobalMarkets-Server
0.89 × 18
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.95 × 21
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
VantageInternational-Live 10
1.10 × 20
FxPro-MT5 Live02
1.18 × 28
BlueberryMarkets-Live
1.27 × 26
FundingTradersGroup-Server
1.40 × 10
DooTechnology-Live
1.69 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.85 × 185
TitanFX-MT5-01
2.00 × 32
TradeMaxGlobal-Live
2.16 × 62
Darwinex-Live
2.24 × 34
RoboForex-ECN
2.45 × 2191
VantageInternational-Live 5
2.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
2.99 × 173
Exness-MT5Real28
3.00 × 1
Exness-MT5Real38
3.00 × 1
OneRoyal-Server
3.00 × 1
66 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 21:20
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 20:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 19:21
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 08:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
