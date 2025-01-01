SegnaliSezioni
404

Purtroppo, il segnale Cuanin AUDCAD 1 è disattivato e non disponibile

Il fornitore ha disattivato questo segnale. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Puoi vedere altri segnali di Yusuf Al Rasyid Dahlan:

Cuanin AUDCAD
Crescita
5%
Abbonati
0
Settimane
9
Trade
52
Vincita
69%
Fattore di profitto
1.88
DD massimo
14%
Nasdaq Arbitrage
Crescita
9%
Abbonati
0
Settimane
1
Trade
22
Vincita
54%
Fattore di profitto
1.19
DD massimo
44%
Cuanin AUDCAD 3
Crescita
9%
Abbonati
0
Settimane
3
Trade
20
Vincita
85%
Fattore di profitto
271.72
DD massimo
1%
Cuanin AUDCAD 2
Crescita
9%
Abbonati
0
Settimane
3
Trade
21
Vincita
85%
Fattore di profitto
55.20
DD massimo
1%
UpTrend Fund
Crescita
9%
Abbonati
0
Settimane
12
Trade
142
Vincita
51%
Fattore di profitto
1.07
DD massimo
42%
Cuanin Arbitrage
Crescita
87%
Abbonati
0
Settimane
57
Trade
412
Vincita
50%
Fattore di profitto
1.09
DD massimo
65%
Cuanin Arbitrage 2
Crescita
68%
Abbonati
0
Settimane
51
Trade
409
Vincita
50%
Fattore di profitto
1.10
DD massimo
60%

TTM Stable Run 655
Crescita
5 655%
Abbonati
15
Settimane
223
Trade
14267
Vincita
71%
Fattore di profitto
1.58
DD massimo
54%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
361%
Abbonati
29
Settimane
120
Trade
983
Vincita
78%
Fattore di profitto
1.56
DD massimo
26%
MagicGW audcad L
Crescita
1 134%
Abbonati
43
Settimane
41
Trade
1431
Vincita
79%
Fattore di profitto
6.26
DD massimo
28%
NoPain MT5
Crescita
1 535%
Abbonati
77
Settimane
204
Trade
5452
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
21%
Reo
Crescita
412%
Abbonati
116
Settimane
56
Trade
440
Vincita
87%
Fattore di profitto
2.32
DD massimo
39%
JS SmartGrid Signal MG01
Crescita
1 454%
Abbonati
78
Settimane
84
Trade
1247
Vincita
80%
Fattore di profitto
3.30
DD massimo
32%
Low risk trading version 3
Crescita
2 686%
Abbonati
6
Settimane
38
Trade
1824
Vincita
51%
Fattore di profitto
1.75
DD massimo
46%
USDJPY Stability Pro Growth
Crescita
141%
Abbonati
22
Settimane
49
Trade
166
Vincita
84%
Fattore di profitto
1.50
DD massimo
22%
Daily Gold Sniper
Crescita
304%
Abbonati
11
Settimane
35
Trade
119
Vincita
94%
Fattore di profitto
1.58
DD massimo
34%
Deux ex machina
Crescita
4 968%
Abbonati
4
Settimane
229
Trade
1354
Vincita
75%
Fattore di profitto
1.86
DD massimo
26%

