- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
4 (40.00%)
Loss Trade:
6 (60.00%)
Best Trade:
93.35 USD
Worst Trade:
-36.50 USD
Profitto lordo:
165.99 USD (241 002 pips)
Perdita lorda:
-85.83 USD (66 818 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (66.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.35 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
68.77%
Massimo carico di deposito:
11.98%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
8.02 USD
Profitto medio:
41.50 USD
Perdita media:
-14.31 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-32.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.50 USD (1)
Crescita mensile:
8.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.39 USD
Massimale:
36.50 USD (3.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.42% (36.50 USD)
Per equità:
2.37% (23.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|3
|ETHUSD
|3
|GBPJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|147
|BTCUSD
|13
|ETHUSD
|-44
|GBPJPY
|-36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|148K
|BTCUSD
|42K
|ETHUSD
|-15K
|GBPJPY
|-352
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +93.35 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +66.42 USD
Massima perdita consecutiva: -32.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.04 × 559
|
Exness-Real17
|0.10 × 589
|
XMTrading-Real 12
|0.40 × 72
|
Exness-Real18
|1.56 × 99
|
Exness-Real16
|3.54 × 13
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|6.53 × 17
|
VTMarkets-Live
|7.00 × 7
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
100%
10
40%
69%
1.93
8.02
USD
USD
3%
1:200