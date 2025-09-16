- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
244
Profit Trade:
203 (83.19%)
Loss Trade:
41 (16.80%)
Best Trade:
1 753.00 USD
Worst Trade:
-1 938.00 USD
Profitto lordo:
23 160.15 USD (58 304 pips)
Perdita lorda:
-16 722.80 USD (40 852 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (1 469.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 323.00 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
38.53%
Massimo carico di deposito:
15.01%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
46
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
170 (69.67%)
Short Trade:
74 (30.33%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
26.38 USD
Profitto medio:
114.09 USD
Perdita media:
-407.87 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2 869.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 978.30 USD (3)
Crescita mensile:
99.49%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.50 USD
Massimale:
3 978.30 USD (34.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.20% (1 938.00 USD)
Per equità:
33.39% (4 981.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|244
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 753.00 USD
Worst Trade: -1 938 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 469.25 USD
Massima perdita consecutiva: -2 869.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
