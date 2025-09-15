- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
53 (74.64%)
Loss Trade:
18 (25.35%)
Best Trade:
4.02 USD
Worst Trade:
-3.69 USD
Profitto lordo:
33.36 USD (3 310 pips)
Perdita lorda:
-15.28 USD (1 518 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (4.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.84 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
1.73%
Massimo carico di deposito:
79.60%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
3.25
Long Trade:
38 (53.52%)
Short Trade:
33 (46.48%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
-0.85 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.56 USD (3)
Crescita mensile:
32.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.56 USD (7.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.38% (5.56 USD)
Per equità:
31.93% (22.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
