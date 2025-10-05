SegnaliSezioni
Yuji Nishio

Goldreaper

0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
0%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
193
Profit Trade:
128 (66.32%)
Loss Trade:
65 (33.68%)
Best Trade:
90 089.00 JPY
Worst Trade:
-63 379.00 JPY
Profitto lordo:
965 778.00 JPY (80 639 pips)
Perdita lorda:
-485 063.00 JPY (44 819 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (81 321.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
224 476.00 JPY (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.08
Long Trade:
132 (68.39%)
Short Trade:
61 (31.61%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
2 490.75 JPY
Profitto medio:
7 545.14 JPY
Perdita media:
-7 462.51 JPY
Massime perdite consecutive:
7 (-156 195.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-156 195.00 JPY (7)
Crescita mensile:
42.42%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 474.00 JPY
Massimale:
156 195.00 JPY (16.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 193
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +90 089.00 JPY
Worst Trade: -63 379 JPY
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +81 321.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -156 195.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Running Gold risk per trade

NO martingale

SL on each trade

Non ci sono recensioni
2025.10.05 07:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 07:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 07:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 07:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 18:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.15 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
