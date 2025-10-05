- Crescita
Trade:
193
Profit Trade:
128 (66.32%)
Loss Trade:
65 (33.68%)
Best Trade:
90 089.00 JPY
Worst Trade:
-63 379.00 JPY
Profitto lordo:
965 778.00 JPY (80 639 pips)
Perdita lorda:
-485 063.00 JPY (44 819 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (81 321.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
224 476.00 JPY (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.08
Long Trade:
132 (68.39%)
Short Trade:
61 (31.61%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
2 490.75 JPY
Profitto medio:
7 545.14 JPY
Perdita media:
-7 462.51 JPY
Massime perdite consecutive:
7 (-156 195.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-156 195.00 JPY (7)
Crescita mensile:
42.42%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 474.00 JPY
Massimale:
156 195.00 JPY (16.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Running Gold risk per trade
NO martingale
SL on each trade
