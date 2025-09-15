- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
359
Profit Trade:
235 (65.45%)
Loss Trade:
124 (34.54%)
Best Trade:
53.15 USD
Worst Trade:
-37.32 USD
Profitto lordo:
825.29 USD (481 700 pips)
Perdita lorda:
-592.63 USD (416 584 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (11.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.77 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
3.52%
Massimo carico di deposito:
178.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.25
Long Trade:
191 (53.20%)
Short Trade:
168 (46.80%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
3.51 USD
Perdita media:
-4.78 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-94.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.90 USD (6)
Crescita mensile:
26.34%
Previsione annuale:
319.56%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
103.60 USD (15.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.94% (103.49 USD)
Per equità:
76.70% (502.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|233
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|65K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.15 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +11.18 USD
Massima perdita consecutiva: -94.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
v2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3333USD al mese
51%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
12
99%
359
65%
4%
1.39
0.65
USD
USD
77%
1:500