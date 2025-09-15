SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Goat V2 Seccio
Fakar Suhartami Pratama

Goat V2 Seccio

Fakar Suhartami Pratama
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3333 USD al mese
crescita dal 2025 51%
Exness-MT5Real8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
359
Profit Trade:
235 (65.45%)
Loss Trade:
124 (34.54%)
Best Trade:
53.15 USD
Worst Trade:
-37.32 USD
Profitto lordo:
825.29 USD (481 700 pips)
Perdita lorda:
-592.63 USD (416 584 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (11.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.77 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
3.52%
Massimo carico di deposito:
178.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.25
Long Trade:
191 (53.20%)
Short Trade:
168 (46.80%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
3.51 USD
Perdita media:
-4.78 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-94.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.90 USD (6)
Crescita mensile:
26.34%
Previsione annuale:
319.56%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
103.60 USD (15.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.94% (103.49 USD)
Per equità:
76.70% (502.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 359
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 233
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 65K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.15 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +11.18 USD
Massima perdita consecutiva: -94.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
12.09 × 4221
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
v2
Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Goat V2 Seccio
3333USD al mese
51%
0
0
USD
500
USD
12
99%
359
65%
4%
1.39
0.65
USD
77%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.