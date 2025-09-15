- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
932
Profit Trade:
740 (79.39%)
Loss Trade:
192 (20.60%)
Best Trade:
11.47 USD
Worst Trade:
-13.16 USD
Profitto lordo:
1 103.39 USD (118 826 pips)
Perdita lorda:
-372.74 USD (37 545 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (47.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.52 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.21%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
229
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
10.15
Long Trade:
386 (41.42%)
Short Trade:
546 (58.58%)
Fattore di profitto:
2.96
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
1.49 USD
Perdita media:
-1.94 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-72.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.01 USD (8)
Crescita mensile:
126.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.35 USD
Massimale:
72.01 USD (10.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.93% (72.01 USD)
Per equità:
46.04% (461.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|199
|EURJPY
|151
|GBPUSD
|144
|EURUSD
|139
|XAUUSD
|89
|USDCHF
|76
|NZDUSD
|59
|AUDUSD
|57
|EURGBP
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|157
|EURJPY
|104
|GBPUSD
|145
|EURUSD
|141
|XAUUSD
|-8
|USDCHF
|98
|NZDUSD
|36
|AUDUSD
|35
|EURGBP
|23
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|20K
|EURJPY
|15K
|GBPUSD
|14K
|EURUSD
|14K
|XAUUSD
|1K
|USDCHF
|7.7K
|NZDUSD
|3.6K
|AUDUSD
|3.5K
|EURGBP
|1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.47 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +47.52 USD
Massima perdita consecutiva: -72.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.19 × 335
|
RoboForex-ProCent-5
|0.27 × 64
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.53 × 506
|
RoboForex-Pro-4
|1.55 × 2030
|
RoboForex-Pro-5
|1.69 × 2800
|
RoboForex-Pro-6
|1.86 × 1523
|
VantageInternational-Live 9
|3.67 × 207
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.95 × 653
|
RoboForex-Pro-3
|5.01 × 80
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
Scalping 8 pares
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
122%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
5
100%
932
79%
100%
2.96
0.78
USD
USD
46%
1:500