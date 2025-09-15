SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Super
Jorge Albertano Luviano

Super

Jorge Albertano Luviano
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 122%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
932
Profit Trade:
740 (79.39%)
Loss Trade:
192 (20.60%)
Best Trade:
11.47 USD
Worst Trade:
-13.16 USD
Profitto lordo:
1 103.39 USD (118 826 pips)
Perdita lorda:
-372.74 USD (37 545 pips)
Vincite massime consecutive:
51 (47.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.52 USD (51)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
21.21%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
229
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
10.15
Long Trade:
386 (41.42%)
Short Trade:
546 (58.58%)
Fattore di profitto:
2.96
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
1.49 USD
Perdita media:
-1.94 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-72.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-72.01 USD (8)
Crescita mensile:
126.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.35 USD
Massimale:
72.01 USD (10.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.93% (72.01 USD)
Per equità:
46.04% (461.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 199
EURJPY 151
GBPUSD 144
EURUSD 139
XAUUSD 89
USDCHF 76
NZDUSD 59
AUDUSD 57
EURGBP 18
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 157
EURJPY 104
GBPUSD 145
EURUSD 141
XAUUSD -8
USDCHF 98
NZDUSD 36
AUDUSD 35
EURGBP 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 20K
EURJPY 15K
GBPUSD 14K
EURUSD 14K
XAUUSD 1K
USDCHF 7.7K
NZDUSD 3.6K
AUDUSD 3.5K
EURGBP 1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.47 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 51
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +47.52 USD
Massima perdita consecutiva: -72.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.19 × 335
RoboForex-ProCent-5
0.27 × 64
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.53 × 506
RoboForex-Pro-4
1.55 × 2030
RoboForex-Pro-5
1.69 × 2800
RoboForex-Pro-6
1.86 × 1523
VantageInternational-Live 9
3.67 × 207
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.95 × 653
RoboForex-Pro-3
5.01 × 80
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Scalping 8 pares
2025.09.29 00:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 12:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.