- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
42 (62.68%)
Loss Trade:
25 (37.31%)
Best Trade:
15.35 USD
Worst Trade:
-30.10 USD
Profitto lordo:
207.50 USD (20 980 pips)
Perdita lorda:
-164.19 USD (14 753 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (56.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.17 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.80%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
28 (41.79%)
Short Trade:
39 (58.21%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
4.94 USD
Perdita media:
-6.57 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-49.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.06 USD (5)
Crescita mensile:
8.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
53.21 USD (9.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.31% (53.21 USD)
Per equità:
17.13% (95.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|43
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|6.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.35 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +56.17 USD
Massima perdita consecutiva: -49.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.99 × 94
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
543
USD
USD
2
100%
67
62%
100%
1.26
0.65
USD
USD
17%
1:500