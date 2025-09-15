SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DOW JONES
Moises Crespin Lebron

DOW JONES

Moises Crespin Lebron
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 23%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
361
Profit Trade:
269 (74.51%)
Loss Trade:
92 (25.48%)
Best Trade:
12.02 USD
Worst Trade:
-11.20 USD
Profitto lordo:
416.19 USD (115 057 pips)
Perdita lorda:
-183.93 USD (57 757 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (45.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.48 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
55.50%
Massimo carico di deposito:
23.47%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.08
Long Trade:
156 (43.21%)
Short Trade:
205 (56.79%)
Fattore di profitto:
2.26
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
1.55 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-16.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.40 USD (4)
Crescita mensile:
23.23%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.36 USD
Massimale:
38.22 USD (3.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.65% (38.22 USD)
Per equità:
12.56% (152.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.US30Cash 332
.USTECHCash 11
.DE40Cash 8
EURUSD 4
USDJPY 4
.US500Cash 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.US30Cash 229
.USTECHCash 0
.DE40Cash 0
EURUSD 6
USDJPY -2
.US500Cash 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.US30Cash 57K
.USTECHCash 259
.DE40Cash -80
EURUSD 279
USDJPY -285
.US500Cash -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.02 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +45.48 USD
Massima perdita consecutiva: -16.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
FXOpen-ECN Live Server
0.15 × 34
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 27
ICMarketsSC-Live15
0.18 × 60
ICMarketsSC-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live31
0.27 × 15
TitanFX-04
0.27 × 22
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
0.37 × 51
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
Tickmill-Live08
0.45 × 22
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
GoMarkets-Real 1
0.50 × 217
ICMarketsSC-Live06
0.51 × 271
101 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DOW JONES
50USD al mese
23%
0
0
USD
1.2K
USD
5
94%
361
74%
56%
2.26
0.64
USD
13%
1:500
