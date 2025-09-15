- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
361
Profit Trade:
269 (74.51%)
Loss Trade:
92 (25.48%)
Best Trade:
12.02 USD
Worst Trade:
-11.20 USD
Profitto lordo:
416.19 USD (115 057 pips)
Perdita lorda:
-183.93 USD (57 757 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (45.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.48 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
55.50%
Massimo carico di deposito:
23.47%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.08
Long Trade:
156 (43.21%)
Short Trade:
205 (56.79%)
Fattore di profitto:
2.26
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
1.55 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-16.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.40 USD (4)
Crescita mensile:
23.23%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.36 USD
Massimale:
38.22 USD (3.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.65% (38.22 USD)
Per equità:
12.56% (152.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|332
|.USTECHCash
|11
|.DE40Cash
|8
|EURUSD
|4
|USDJPY
|4
|.US500Cash
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.US30Cash
|229
|.USTECHCash
|0
|.DE40Cash
|0
|EURUSD
|6
|USDJPY
|-2
|.US500Cash
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.US30Cash
|57K
|.USTECHCash
|259
|.DE40Cash
|-80
|EURUSD
|279
|USDJPY
|-285
|.US500Cash
|-10
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.02 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +45.48 USD
Massima perdita consecutiva: -16.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.15 × 34
|
ICMarketsSC-Live16
|0.15 × 27
|
ICMarketsSC-Live15
|0.18 × 60
|
ICMarketsSC-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live31
|0.27 × 15
|
TitanFX-04
|0.27 × 22
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
|
GoMarkets-Real 1
|0.50 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|0.51 × 271
